Moreno visita la tradicional degustación de habas con tocino y fritá de las fiestas de San Marcos en El Ejido (Almería)

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las fiestas de San Marcos de El Ejido (Almería). - PARTIDO POPULAR

EL EJIDO (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado las fiestas de San Marcos de El Ejido (Almería), donde ha participado en la tradicional degustación de habas con tocino y fritá, una de las citas más arraigadas y multitudinarias de estas celebraciones.

Según ha detallado el partido en una nota, Moreno ha estado acompañado por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; el presidente del PP de Almería y candidato número 1, Ramón Fernández-Pacheco; y miembros de la candidatura, en una jornada de convivencia que cada año reúne a miles de ejidenses, familias y amigos en torno a la mesa.

Las fiestas de San Marcos se celebran oficialmente en El Ejido desde 1957 y combinan fe, tradición, cultura y alegría, con actos tan representativos como la procesión de San Marcos, la romería y las tradicionales carrozas decoradas para la ocasión. Declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía desde 2019, estas celebraciones atraen cada año no solo a vecinos del municipio, sino también a visitantes de otros puntos de Almería y de Andalucía.

Dentro de su programación, la degustación de fritá, habas y tocino ocupa un lugar destacado como una tradición transmitida de generación en generación y como una jornada para "hacer pueblo", reuniendo a abuelos, padres, niños y jóvenes alrededor de uno de los platos típicos de la zona.