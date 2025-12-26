Muere una menor de 17 años atropellada tras un accidente en la A-7 en Huércal-Overa (Almería)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - Archivo

ALMERÍA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 17 años de edad ha fallecido cuando era trasladada en ambulancia al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) tras haber sufrido un atropello en la autovía A-7 a su paso por la mencionada localidad en la noche de este jueves.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y del Consistorio huercalense han explicado a Europa Press que fue sobre las 22,15 horas cuando se recibió un aviso en el que se alertaba del accidente en el kilómetro 666 de la citada autovía sentido Málaga, a su paso por el núcleo de Las Norias, con un posible atropello.

Desde el centro coordinador de emergencias se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, 061, mantenimiento de Carreteras y Policía Local de Huércal-Overa, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar del suceso.

Según los primeros indicios conforme los avisos de algunos alertantes, la menor habría descendido de un vehículo por causas que se desconocen, momento en el que fue atropellada por otro turismo que circulaba por la vía. Guardia Civil mantiene abierta una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro, según han confirmado fuentes del cuerpo.

ACCIDENTES EN NÍJAR

De otro lado, el 112 también registró otro siniestro en el kilómetro 740 de la autovía a A-7 a su paso por Níjar en sentido Murcia, en el que un turismo chocó contra un perro que se había escapado de una vivienda.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22,20 horas de la noche, cuando se alertó del choque del coche contra el animal, que falleció a consecuencia del impacto, sin que otras personas resultaran heridas o atrapadas.

Se trata del segundo accidente que se produce en la zona, donde el durante el día 24 sobre las 20,00 horas tuvo lugar una colisión por alcance en el que se vieron implicados un turismo y un camión frigorífico que transportaba hortalizas, cuya cabina ardió.

El accidente, en el kilómetro 755 de Níjar sentido Almería, dejó tres heridos, entre ellos un hombre de 66 años y otro de 25, quienes fueron trasladados por 061 al Hospital Universitario Torrecárdenas. Los Bomberos del Levante tuvieron que actuar para sofocar las llamas del tráiler, que obstaculizó la vía.