Un fallecido en una colisión múltiple en Algodonales (Cádiz) con un camión, un turismo y una moto implicados

Archivo - Imagen de archivo de un traslado de herido en helicóptero - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado en la localidad gaditana de Algodonales este viernes, donde se han visto implicados un camión, un turismo y una moto, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido sobre las 13,02 horas, cuando testigos que circulaban por la carretera A-384 han alertado al centro de coordinación de una colisión múltiple en el kilómetro 42, antes del puente que cruza el río Guadalete.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con la movilización de un helicóptero.

Según fuentes del instituto armado, uno de los ocupantes de los vehículos implicados ha fallecido y otra persona ha resultado herida y evacuada al hospital de Ronda, en la provincia de Málaga.