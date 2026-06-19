Muere una persona en Almería electrocutada en una torre de alta tensión

Archivo - Camión de Bomberos del Consorcio del Poniente (archivo). - 112 - Archivo

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de una persona electrocutada en la madrugada de este viernes 19 de junio en una torreta de alta tensión en la zona de La Juaida de Almería capital, muy próxima al municipio de Viator.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido sobre las 00.59 horas cuando testigos de los hechos han alertado de que una persona había recibido una descarga eléctrica en una torreta de alta tensión en el Camino del Marchal.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente para rescatar a la víctima con una escala, junto con efectivos de Policía Local, Nacional y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han certificado la defunción.

El 112 ha alertado, asimismo, a la compañía Endesa, junto con efectivos de Protección Civil y Policía Local de Viator, al estar en el límite con este municipio.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las circunstancias y causas de este suceso mortal.