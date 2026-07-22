Muere una persona y otras dos resultan heridas en una colisión frontal entre dos turismos en Almería capital

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Imagen de archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos registrada este miércoles en una rotonda de la carretera AL-12, en sentido El Alquián, en Almería capital.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se recibió sobre las 17,30 horas, cuando varios particulares alertaron de un accidente de tráfico en el que se habían visto implicados dos vehículos.

Los testigos indicaron que uno de los turismos invadió el carril contrario, lo que provocó el choque frontal entre ambos vehículos.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico, del Consorcio de Bomberos de Almería y del servicio de mantenimiento de la vía.