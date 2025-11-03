Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar (Almería)

Archivo - Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MOJÁCAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido tras la llegada este domingo de una patera con 25 varones adultos de origen magrebí a la playa Granatillas, en Mojácar (Almería), donde Cruz Roja ha atendido a los ocupantes, entre ellos 12 heridos, y ha trasladado al hospital a uno de ellos.

Según han informado a Europa Press fuentes de 112 Andalucía, el aviso se ha recibido a las 14,20 horas después de alertar de una embarcación con una persona inconsciente y otra fallecida.

El 061 ha confirmado el fallecimiento de uno de los varones, sin edad precisada, mientras que otro, de 21 años, ha sido trasladado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa mientras se encontraba inconsciente.

Desde el viernes hasta este lunes, los equipos de respuesta inmediata ante emergencias de Cruz Roja se han activado hasta en cuatro ocasiones para atender a 82 migrantes.