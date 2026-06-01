Un muerto y un herido tras una colisión entre un turismo y dos motos en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este lunes en Roquetas de Mar (Almería), tras una colisión en la que se han visto implicados un turismo y dos motocicletas.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, la sala coordinadora recibió a las 18,00 horas un aviso que alertaba de un siniestro con varios heridos en el kilómetro 3 de la A-1051 (carretera de Alicún).

Tras el aviso, se activó un dispositivo en el que participaron el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los servicios de mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento en el siniestro de una persona, de la que no han trascendido más datos. Además, otra persona ha sido evacuada al Hospital Torrecárdenas ante la gravedad de las heridas que presentaba, según han informado fuentes sanitarias.