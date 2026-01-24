Las multas a patinetes eléctricos por circular en vías interurbanas en Almería aumentan casi un 12% en 2025

Archivo - Joven en patinete eléctrico interceptado por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico de Almería ha tramitado durante 2025 un total de 511 denuncias a patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP) por circular en vías interurbanas, lo que supone un aumento del 11,8 por ciento respecto a las 457 infracciones registradas en 2024.

Según los datos facilitados por Tráfico a Europa Press, la actividad, que es exclusivamente competencia de la Guardia Civil, responsable de la vigilancia de la red de carreteras que conecta localidades, ha derivado en una media de 1,4 denuncias diarias, lo que supone unas 42 sanciones mensuales.

La normativa vigente prohíbe a los VMP, entre ellos los patinetes eléctricos, circular por travesías, autovías, autopistas y vías interurbanas, y remite a las ordenanzas municipales la determinación de las vías autorizadas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los VMP se definen como vehículos de una o más ruedas, con una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos, cuya velocidad máxima por diseño se sitúa entre seis y 25 kilómetros por hora. Estos vehículos no tienen la consideración de vehículos a motor, aunque están sujetos a normas específicas de circulación y seguridad vial.

Entre las condiciones técnicas obligatorias, la DGT establece que deben disponer de sistema de frenado, dispositivo de advertencia acústica, como timbre, así como luces y elementos reflectantes delanteros y traseros, con especial importancia cuando se circula de noche o en condiciones de visibilidad reducida.

La normativa también fija que solo puede circular una persona por vehículo, prohíbe expresamente el uso de auriculares o del teléfono móvil durante la conducción y limita la velocidad máxima a 25 kilómetros por hora. Asimismo, queda prohibido circular por aceras, zonas peatonales y espacios no habilitados.

En cuanto a las sanciones, la DGT señala que circular por zonas prohibidas, entre ellas las vías interurbanas, las travesías, las autovías o las autopistas, constituye una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa, sin detracción de puntos. Esa misma cuantía se aplica al uso del móvil o de auriculares mientras se conduce un VMP.

Las sanciones pueden elevarse a 500 euros en caso de conducir bajo los efectos del alcohol y alcanzar 1.000 euros cuando se detecta consumo de drogas, con la posibilidad de inmovilización del vehículo.

REGULACIÓN MUNICIPAL Y CONTROLES URBANOS DESDE EL 26 DE ENERO

La DGT recuerda que cada ayuntamiento puede regular de manera específica la circulación de los VMP dentro de su término municipal, siempre que se respeten las condiciones mínimas fijadas en la normativa estatal. Esta capacidad permite concretar zonas de circulación, establecer controles específicos y exigir determinados requisitos en el ámbito urbano.

En este contexto, a partir del 26 de enero entrará en vigor en Almería una nueva fase del control sobre los patinetes, con especial atención a los modelos que superan los 25 kilos de peso, considerados de mayor riesgo por su masa y características técnicas. Desde el próximo lunes, la Policía Local podrá intensificar los controles en el casco urbano y requerir la documentación correspondiente a los conductores de estos VMP.

En el caso de los patinetes de mayor peso, los agentes podrán comprobar si disponen del seguro de responsabilidad civil obligatorio, así como de la documentación que acredite sus características técnicas.

La ausencia de seguro podrá conllevar sanciones económicas de entre 200 y 1.000 euros, además de la posible inmovilización del patinete y su traslado al depósito municipal, en función de la infracción detectada.

Asimismo, los controles permitirán verificar si el VMP dispone del certificado de circulación, que en muchos modelos se acredita mediante una placa identificativa o un código QR, lo que facilita a los agentes la comprobación inmediata de que el vehículo cumple con los requisitos de seguridad.

Estas actuaciones se circunscriben exclusivamente al ámbito urbano y no forman parte de las estadísticas de Tráfico, al tratarse de competencias municipales, si bien suponen un refuerzo del control sobre el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad.

CONSULTA DEL LISTADO OFICIAL

Por otro lado, el organismo estatal de tráfico establece que estos vehículos comercializados a partir del 22 de enero de 2024 deben contar obligatoriamente con certificación para su uso.

Los VMP comercializados hasta el 21 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027, aunque no dispongan de dicho certificado. A partir de esa fecha, únicamente podrán circular los vehículos que cuenten con la certificación correspondiente.

La DGT mantiene publicado y actualizado el listado oficial de marcas y modelos de VMP certificados, que permite a los usuarios comprobar si su patinete cumple con la normativa vigente y que puede consultarse en el siguiente enlace: 'https://www.dgt.es/nuestros-servicios/tu-vehiculo/vehiculos-...'.