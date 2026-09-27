El Museo de Arte Espacio 2 de Almería recorre una década de pintura almeriense con su última exposición

Exposición 'Una década de pintura almeriense (2015-2025)' en el Museo de Arte de Almería Espacio 2. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte de Almería Espacio 2 acoge desde el pasado sábado la exposición 'Una década de pintura almeriense (2015-2025)', una muestra que "propone un recorrido por la creación pictórica de la provincia durante los últimos diez años" y que ha permitido "acercarse a las diferentes miradas, lenguajes y preocupaciones de los artistas almerienses".

En una nota de prensa, el Consistorio de la localidad ha señalado que la inauguración ha contado con la presencia del concejal Juan José Segura y del director del espacio museístico, Juan Manuel Martín. La exposición ha sido organizada por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y ha contado con la colaboración del Área de Museos del Ayuntamiento de Almería.

En su intervención en el acto inaugural, Segura ha explicado que "hablar de pintura almeriense supone hablar de una parte esencial de la identidad cultural de la provincia", al tiempo que ha resaltado que "tomar como referencia una década permite observar cómo los artistas han interpretado, cuestionado y representado el mundo que les ha tocado vivir".

Además, el concejal ha subrayado que la exposición "no debe entenderse únicamente como un recorrido cronológico, sino como un retrato de una época a través de la mirada de nuestros artistas", ya que en diez años "cambian las miradas, las preocupaciones, los lenguajes y las circunstancias sociales y personales desde las que cada creador desarrolla su trabajo".

La muestra ha permitido "reconocer y acercar a la ciudadanía el trabajo de los artistas de la tierra", y también, "plantear una conversación sobre lo que ha sido y lo que está siendo la pintura almeriense en estos últimos años".

LOS MUSEOS COMO "ESPACIOS VIVOS"

Segura ha destacado que la exposición se celebre en el Museo de Arte de Almería Espacio 2, defendiendo "la necesidad de que los espacios museísticos sean lugares vivos, abiertos a la creación, al debate, a las distintas generaciones de artistas y a la ciudadanía".

En este sentido, ha indicado que desde el Ayuntamiento de Almería "se seguirá trabajando por unos museos cada vez más abiertos, más accesibles y más conectados con la sociedad almeriense y con nuestro tejido cultural".

Asimismo, el edil ha agradecido "la colaboración de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino", que considera "fundamental para hacer posibles iniciativas de estas características", y ha reconocido el "trabajo de todas las personas implicadas en la organización, selección, documentación y montaje de la exposición".

Finalmente, ha felicitado a todos los artistas que forman parte de la muestra "por su trabajo y por su contribución a la cultura de Almería". La exposición ha abierto así "un espacio para contemplar la evolución reciente de la pintura de la provincia y para acercar a la ciudadanía la diversidad de perspectivas de sus artistas".