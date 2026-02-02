Níjar (Almería) busca frenar los robos en el campo con un nuevo dispositivo nocturno situado en puntos "estratégicos"

Archivo - Control de la Policía Local de Níjar (Almería) para la prevención de robos en el campo en mayo de 2025. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Níjar (Almería), a través del Área de Seguridad y Emergencias, va a desplegar durante todo el mes de febrero un dispositivo especial de seguridad para hacer frente a la "oleada de robos" registrados en las últimas semanas en zonas rurales de municipio.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se reforzará la presencia de efectivos de Policía Local con más patrullas en horario nocturno, que realizarán labores de vigilancia, prevención y control en puntos "estratégicos" del término municipal.

Asimismo, desde el Consistorio han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha animado a los nijareños a que informen a la Jefatura de la Policía Local de cualquier acto sospechoso que pudiera producirse en invernaderos y cortijadas.

La administración local ya desarrolló un dispositivo especial de seguridad entre abril y mayo del pasado año, coincidiendo con la campaña de sandía en el municipio; una experiencia que "fue un éxito", por lo que confían en que !que ahora se obtengan buenos resultados también".

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP), ha incidido en el aumento de la plantilla de Policía Local en los dos últimos años, en los que también se ha creado una patrulla marítima, la patrulla rural, el grupo GOR y se ha producido la renovación integral de la flota de vehículos de Policía y Protección Civil.

Del mismo modo, ha señalado las diversas campañas especiales de seguridad puestas en marcha, el despliegue de patrullas de proximidad o la construcción del parque de bomberos que estará finalizado, según sus previsiones, en la primavera.

"Los hechos demuestran el importante esfuerzo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento para reforzar la seguridad", ha indicado el alcalde, para quien "es imperativo que el Gobierno de España haga el mismo esfuerzo y dote a la Guardia Civil de los efectivos necesarios y los medios adecuados para que puedan trabajar en Níjar con plenas garantías".