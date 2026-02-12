Níjar (Almería) pide una Junta Local de Seguridad por los robos en el campo y la presencia de 'narcolanchas' en la costa

Archivo - Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido (PP), ha anunciado la solicitud formal realizada por el Ayuntamiento para la convocatoria de una Junta Local de Seguridad con el fin de abordar las oleadas de robos en invernaderos que los agricultores han puesto de manifiesto en las últimas semanas y la presencia diaria de 'narcolanchas' en la costa nijareña.

"El Gobierno de España tiene que cumplir de una vez por todas con su responsabilidad y asumir sus competencias en materia de seguridad, porque cada vez son más los nijareños que perciben una dejación de funciones por parte de quien tiene la obligación de poner soluciones sobre la mesa", ha manifestado el regidor en un comunicado.

La Junta Local de Seguridad es el órgano de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Guardia Civil y Policía Nacional-- y la Policía Local, y permite analizar la situación del municipio y acordar actuaciones y protocolos conjuntos frente a problemas como los robos en zonas rurales y la presencia de 'narcolanchas'.

En este sentido, Garrido ha señalado el "hartazgo" existente en su municipio "ante situaciones que se repiten en el tiempo sin que la administración competente actúe con contundencia".

"Como Ayuntamiento, en menos de tres años hemos tomado todas las medidas a nuestro alcance para reforzar la seguridad: hemos aumentado la plantilla de Policía Local, hemos creado la patrulla marítima, hemos puesto en marcha la patrulla rural, hemos renovado los equipos y vehículos de nuestros agentes, estamos activando dispositivos especiales de vigilancia en puntos estratégicos", ha explicado.

"Pero un ayuntamiento tiene unas competencias y unos recursos muy limitados, y nos enfrentamos a problemas de seguridad que requieren de la Guardia Civil", ha añadido Garrido, quien ha subrayado que "soy consciente de que la Guardia Civil poco puede hacer si apenas cuenta con personal suficiente o no dispone de los medios adecuados para realizar su trabajo, y el principal responsable de esto es el ministro del Interior".

"Estamos hartos de que, un día sí y otro también, los agricultores denuncien inseguridad en sus explotaciones, y estamos hartos de que desembarquen 'narcolanchas' y pateras por nuestras costas prácticamente a diario, burlándose de nuestro Estado de Derecho y de la Guardia Civil. Es totalmente inaceptable", ha criticado.

Asimismo, ha reclamado que "se amplíe la plantilla de la Guardia Civil, que les dote de los medios y los protocolos necesarios para combatir a estas mafias y que se tome a Níjar en serio". "Basta ya de mirar hacia otro lado", ha sentenciado.