Noche "triunfal" en Almería con Segundo Falcón, Pedro El Granaíno, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico

Noche "triunfal" en el Festival de Flamenco y Danza de Almería. - AYUNTAMIENTO ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segundo Falcón, Pedro El Granaíno, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico pusieron "patas arriba" la Plaza de la Constitución de Almería en el marco de la velada central y más esperada de la 59ª edición del Festival de Flamenco y Danza de Almería.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, la noche de este pasado viernes fue "triunfal" con las cuatro formas de vivir el cante con otras tantas voces prodigiosas. Así, cuatro cantaores que no necesitan presentación, reunidos en la misma convocatoria para el disfrute de "un público que, desde el principio, sabía que se encontraba ante una de esas noches grandes".

Incluso el calor pareció dar una tregua durante la velada para que todo remara "a favor de viento para la apoteosis colectiva". Abrió la noche Segundo Falcón, quizá el más "academicista" de los cuatro. Estudioso conocedor de los cantes y todas sus variaciones --al más puro estilo de Antonio Mairena, quizá el "enciclopédico" por antonomasia--, Falcón estuvo acompañado por las guitarras de Manolo Franco y Paco Jarana, y las palmas de Antonio 'El Pescao' y José Antonio Torres. Abrió por malagueñas, rondeña y rematando con el fandango de Fresquito Yerbabuena donde ya lució su voz "limpia y rica en matices y con modulaciones más contemporáneas".

Asimismo, "bregó bien con los cantes de levante y recuerdos al pasado minero almerienses, mostró cadencia elegante en alegrías" y terminó con jaleos extremeños y bulerías para ofrecer como bises una ronda de fandangos naturales y de Huelva.

Por su parte, Pedro El Granaíno es "uno de los cantaores más solicitados en las ediciones del festival que no está presente y anoche dejó claro que tiene una fervorosa legión de incondicionales". Igualmente, "su cante tiene un poso eléctrico y un llanto que sacude tanto como conviene". Con la "magnífica" guitarra de Antonio de Patrocinio hijo, las palmas de Naim Real y Edu Gómez --que repitieron con los dos cantaores finales-- y con el sustento de un "llorado incomparable", Pedro bordó la granaína y media granaína inicial, almibaró por tangos, dedicó la tanda de seguiriya a Tomatito y su familia y cerró con una "impresionante" vidalita donde reúne todas las virtudes de un cante "prodigioso".

Otro cantaor "muy respetado y querido" en Almería es Ezequiel Benítez, y tiene mucho que ver "la cantidad de corazón que se deja sobre el escenario cada vez que viene". Con la guitarra de Paco León --también con Rancapino--, empezó por soleá, con estrofas que recordaron a maestros del palo como El Chozas. También "lució en unas alegrías ligadas a la perfección y cantadas con rasgo y pasión en los remates perfectos". La segunda parte del repertorio tiró más del lado "canalla" y más divertido con fandangos cortos y al pie, de letras con sorna, para cerrar con unas bulerías jerezanas "repletas de comicidad, con esa guasa tan propia del Mono, Chano y compañía".

No obstante, el póker de cantaores se completó con Rancapino Chico aunque, a tenor de lo visto, al diminutivo "solo le queda el sentido de ser diferenciador de su padre". Rancapino Chico ofreció la soleá de Alcalá inicial y remató con el "llorando están las campanas" de Camarón. De igual modo, las alegrías las dedicó a la memoria de Pedro Segura y su hija, presente en la Plaza. Además, improvisó unos tangos menos habituales en su repertorio, dejando los de Cepero para otra ocasión, y cerró con unas bulerías en las que hizo un guiño a Pansequito.

Por último, --por petición popular-- volvió al escenario para interpretar una serie de fandangos donde brindó por Manolo Caracol un cierre de oro para una velada "irrepetible". Sin embargo, tras la cancelación del concierto de Tomatito previsto para este sábado, la Plaza tendrá una nueva velada más el próximo domingo, 19 de julio, con 'Noche de Flamencas' con cuatro mujeres "de postín": las cantaoras La Macanita, Esperanza Fernández y Aurora Vargas y la bailaora Belén López.