Obispo de Almería: "Dios no es el causante de la pandemia, pero nos pide que saquemos la lección"

ALMERÍA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha invitado este lunes "sacar una lección de las circunstancias que estamos viviendo" por la pandemia causada por la Covid-19 y ha asegurado que el "tiempo que queda por delante ha de ser fructuoso".

"Lógicamente, Dios no es el causante de esta terrible pandemia porque Dios nos ama, y la naturaleza y los procesos naturales tienen su propia lógica, pero Dios nos pide que saquemos la lección de las circunstancias que estamos viviendo".

En un mensaje para felicitar la Pascua a los cofrades, González Montes ha subrayado cómo "estamos viviendo unas circunstancias sanitarias difíciles, con un montón de fallecidos y un montón de enfermos que han pasado muchísimas dificultades durante su convalecencia porque no acaban de llegar a esa respiración sana de una salud recobrada plenamente".

"Algunos han tenido ciertamente un proceso dolorosísimo y de todos queremos estar cercanos siempre y solidarios", ha añadido, al tiempo que ha tenido un recuerdo ante el "sufrimiento" de los han perdido a "personas queridas".

En esta línea, ha lamentado el "dolor y luto en tantas familias" y ha trasladado que "la esperanza fundada en la fe da como fruto importante la paciencia con nosotros mismo y con las circunstancias de la vida". "Se sale siempre adelante", ha remarcado.

El obispo de la Diócesis almeriense también ha invitado a pensar lo que ha supuesto para los que han perdido a personas queridas "no poder despedirlas de manera digna como nosotros queremos hacerlo en tanto que cristianos". "Tenemos que tener todo esto presente y, por eso, saquemos una conclusión: no somos eternos", ha subrayado.

En su mensaje a los cofrades almerienses, ha animado a preparar "una nueva Semana Santa" desde la "esperanza y la ilusión", en una "plena comunión con las parroquias y sacerdotes" y "sabiendo ciertamente que esta Semana Santa está perdida" aunque se "pueda recuperar algo de su esplendor en las fiestas de la exaltación de la Santa Cruz".

Ha afirmado, asimismo, saber "muy bien" cuánto ha "costado a los cofrades" el confinamiento cuando "naturalmente debíais estar en la calle con las manifestaciones de fe que representan nuestras tradicionales procesiones" y empatizado con "el trabajo realizado todo el año".

"Las circunstancias se han impuestos. Sabemos que el tiempo pasa rápido y como vosotros mismo decís, no llegáis porque la ilusión que ponéis la devora el tiempo, así que hay que reflexionar según se vayan desarrollando los acontecimientos ya que no hay nada predeterminado y no sabemos cuando será el final de la pandemia", ha señalado

González Montes ha hecho referencia en su alocución a la retransmisión de las celebraciones litúrgicas y se ha mostrado "satisfecho" por su desarrollo y acogida ya que "de manera clara y fehaciente ha permitido esa comunión espiritual de miles de fieles y familias y en situaciones difíciles la ha acrecentado", según ha concluido.