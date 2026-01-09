Las obras del enlace de Viator (Almería) provocarán cortes de tráfico desde el lunes en la A-92

Plano de las afectaciones al tráfico por las obras de remodelación del enlace de Viator (Almería) entre la A-7 y la A-92. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que las obras de remodelación del enlace de Viator provocarán afecciones al tráfico en la A-92, en la provincia de Almería, a partir de las 8,00 horas del próximo lunes 12 de enero y hasta el 27 de marzo.

En sentido Almería, se llevará a cabo el corte del carril derecho de la autovía A-92 entre los kilómetros 390 y 392, hasta la bifurcación con el ramal de conexión con la A-7, con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios", según ha destacado el Ministerio en un comunicado.

Además, se procederá al corte total y definitivo del ramal actual entre la A-92 y la A-7 en sentido Almería, correspondiente a la salida 392, de modo que el movimiento Granada-Almería se mantendrá habilitado a través de la glorieta existente en el enlace.

Estas afecciones se producen en el marco de las obras de remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo E-15 A-7 y la A-92 en Viator, que cuentan con un presupuesto vigente de 38 millones de euros.

El objetivo de la actuación es ampliar la capacidad del enlace mediante la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre ambas autovías y el rediseño de los cuatro ramales del enlace actual.