La ocupación media hotelera en Almería ciudad durante el segundo semestre se sitúa en casi un 75%

Archivo - Un hotel de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera durante el segundo trimestre del año en la ciudad de Almería se ha situado en una media cercana al 75 por ciento con una evolución "muy positiva del sector" y un incremento del 34 por ciento en el número de visitantes atendidos por la Oficina Municipal de Turismo.

Así lo han trasladado desde el Ayuntamiento de Almería en una nota, en la que han valorado los "excelentes resultados en recursos turísticos como la Red Municipal de Museos, el turismo de cruceros y Alborán Golf".

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que "estos datos reflejan el creciente interés que despierta Almería entre quienes nos visitan y confirman que el trabajo que venimos realizando para promocionar la ciudad, diversificar la oferta y mejorar la experiencia turística está dando resultados muy positivos".

Abril cerró con una ocupación media cercana al 70 por ciento frente al 66 por ciento registrado en 2025; mientras que mayo alcanzó el 73 por ciento, cuatro puntos más que el año anterior. En junio, se llegó al 81 por ciento, cinco puntos por encima del mismo mes del ejercicio anterior.

En conjunto, el segundo trimestre concluye con una ocupación media cercana al 75 por ciento, mientras que las previsiones para julio y agosto se sitúan actualmente en torno al 70 por ciento, pendientes todavía del comportamiento habitual de las reservas de última hora.

Además, algunos hoteles del casco histórico han superado el 85 por ciento de ocupación durante buena parte del trimestre, e incluso varios establecimientos han llegado a registrar puntualmente cifras superiores al 95 por ciento, reflejo del creciente atractivo turístico de la ciudad.

En cuanto a la actividad de la Oficina Municipal de Turismo, entre los meses de abril y junio se realizaron 5.047 atenciones, dando servicio a cerca de 10.000 personas. De ellas, alrededor de 6.500 fueron turistas nacionales y cerca de 2.500 internacionales, lo que supone 2.511 visitantes más que en el mismo periodo de 2025, con un incremento del 34 por ciento.

Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia continúan siendo los principales mercados nacionales, mientras que Francia y Reino Unido lideran las visitas internacionales, seguidos de Alemania y Bélgica.

Los principales motivos de visita siguen siendo el patrimonio histórico y monumental, la oferta museística y cultural, las visitas guiadas, la gastronomía, las zonas de tapeo y la programación de conciertos y eventos que acoge la ciudad durante todo el año.

En este contexto, el concejal ha puesto en valor iniciativas como el Pasaporte del Día de los Museos, desarrollado entre el 15 de mayo y el 15 de junio para fomentar las visitas a los espacios museísticos municipales, así como la Ruta de Tapas por Almería, celebrada del 11 al 28 de junio y declarada de Interés Turístico de Andalucía.

TURISMO DE CRUCEROS

El turismo de cruceros mantiene también una evolución estable. Durante el segundo trimestre llegaron al Puerto de Almería trece buques, el mismo número que en 2025, con un total de 4.948 cruceristas. Entre las escalas más destacadas figuran los buques Seven Seas, Spirit of Discovery, Seven Seas Voyager y Azamara, todos ellos con más de 700 pasajeros a bordo.

La Red Municipal de Museos continúa consolidándose como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Almería. Entre abril y junio recibió 41.670 visitantes. El Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) volvió a ser el espacio más visitado, seguido por el Museo de la Guitarra y el Yacimiento Arqueológico.

Asimismo, el concejal ha recordado que el Museo de Arte Espacio 2 ha reabierto recientemente sus puertas tras las actuaciones realizadas, mientras que los Refugios de la Guerra Civil permanecen temporalmente cerrados por trabajos de mejora y mantenimiento.

El balance turístico también recoge los resultados obtenidos por Alborán Golf, que "continúa consolidándose como un importante atractivo deportivo y turístico para la ciudad".

Durante el mes de junio registró un récord histórico con 4.304 salidas y un incremento de ingresos cercano al 23 por ciento respecto al mismo mes de 2025. En el conjunto del segundo trimestre se contabilizaron 7.279 salidas en abril, 5.433 en mayo y 4.304 en junio.

Además, el campo municipal suma ya 35.086 salidas durante el primer semestre del año, una cifra que permite prever que 2026 finalizará por encima de las 70.000. Durante estos tres meses también se celebraron siete torneos en sus instalaciones.