El oleaje alcanza invernaderos y viviendas en Balerma (Almería), donde rompe el pretil del paseo marítimo

Efectos del oleaje en la playa de Balerma (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Varias viviendas e invernaderos situados próximos a la costa de Balerma, en El Ejido (Almería), se han visto afectados este jueves por el oleaje derivado de los vientos costeros que sufre la provincia ante el paso de la borrasca 'Leonardo', de modo que la fuerza del mar también ha dañado el pretil del paseo marítimo en una zona en la que la playa ha quedado engullida.

En una nota, el Ayuntamiento de El Ejido ha explicado que el agua ha alcanzado establecimientos, infraestructuras de cultivos en la zona de 'Las Cuevecillas', la zona de aparcamientos junto a la Rambla e incluso a viviendas que se sitúan cerca del instituto en una localidad que sufre una "situación crítica" desde antes incluso de los últimos temporales.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha trasladado su "preocupación" porque "la situación se está agravando seriamente" y la playa "ha sobrepasado su límite, ya que los últimos temporales han provocado la desaparición de la playa seca".

Desde el gobierno local creen que la aportación de arena que la Dirección General de la Costa hace cada año "no va a servir de nada" este año debido a la degradación del litoral y el nivel de regresión que ya presenta la playa.

"La playa empeora con cada temporal y no aguanta más", ha insistido Góngora para urgir una actuación "en todo el tramo litoral, desde Balanegra hasta el espigón de la Piedra del Moro, para que no se pierda ni un solo kilómetro de playa".

El primer edil ejidense ha vuelto a reclamar "con urgencia" una "solución definitiva y estructural" para recuperar y estabilizar la costa, puesto que, a su juicio, se está "comprometiendo la seguridad de Balerma". "Es inaceptable que sigamos sin noticias del subdelegado del Gobierno sobre este tema, quien anunció un proyecto la pasada primavera que no se ha ejecutado y del que tampoco sabemos nada", ha añadido.

Según el Consistorio, se han dirigido hasta 86 escritos, cartas, notificaciones y solicitudes de reunión para intentar abordar este problema sin que, hasta el momento, haya habido respuesta al interés por conocer el estudio y las alternativas para la recuperación ambiental desde la rambla de Balanegra al espigón de la Peña del Moro.

Para el alcalde ejidense, "el subdelegado está castigando de forma sistemática a El Ejido y a los balermeros con su falta de transparencia e inacción para frenar la grave erosión del litoral".