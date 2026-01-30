El operativo policial con nueve detenidos en Almería interviene dos armas y grandes dosis de cocaína y heroína

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La operación policial 'Bazán-Lezo' explotada el pasado miércoles por la Policía Nacional en el barrio de Pescadería de Almería ha finalizado con la detención de nueve personas en siete registros en los que se han intervenido tres armas de fuego --una de ellas simulada--, un chaleco antibalas, un kilo de cocaína en bruto y unas 600 dosis de cocaína base y heroína dispuestas para su venta al menudeo.

La investigación se ha centrado en esclarecer delitos de tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas y defraudación de fluido eléctrico, según ha indicado la Comisaría en una nota.

La actuación se ha desarrollado en dos fases y ha culminado con la práctica de siete entradas y registros simultáneos en distintos inmuebles considerados puntos "clave" de la red investigada. Como resultado del operativo, los agentes han procedido a la detención de nueve personas presuntamente integradas en la estructura criminal.

Además de las drogas y las armas, durante los registros se han incautado de diversos útiles de pesaje y manipulación de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y varios terminales telefónicos móviles.

La actuación ha permitido además la desarticulación de tres infraestructuras destinadas al cultivo 'indoor' de marihuana, instalaciones que disponían de sistemas de iluminación, ventilación y riego, así como conexiones fraudulentas a la red eléctrica, generando un grave riesgo para la seguridad de los vecinos.

La actuación ha sido dirigida por Udyco, perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, con la colaboración de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos y GOE, dentro del dispositivo establecido para la fase de explotación.

La operación se enmarca en la V fase del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ampliado a otras áreas afectadas por redes de narcotráfico, reforzando la coordinación entre unidades especializadas y dispositivos de seguridad ciudadana para actuar de forma conjunta e integral contra organizaciones que operan tanto a gran escala como en el ámbito del menudeo.

Esta intervención cobra especial relevancia dentro del Plan de Respuesta Policial a Barrios Tensionados por la delincuencia, una estrategia operativa de la Policía Nacional en Almería orientada a reforzar la presencia policial en zonas especialmente complejas donde "confluyen fenómenos de delincuencia organizada, tráfico minorista de drogas, uso de armas, ocupaciones vinculadas actividades ilícitas y fraude en el suministros eléctrico".

Dicho plan combina actuaciones de investigación, presión operativa uniformada, controles selectivos y explotación de información criminal, con el objetivo de recuperar espacios para la convivencia vecinal, reducir la sensación de impunidad y debilitar las estructuras económicas que sostienen la actividad delictiva.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones derivadas del análisis de los efectos intervenidos.