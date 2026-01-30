Otros cien nuevos contenedores marrones reforzarán la recogida de residuos orgánicos en Almería

Archivo - Contenedor marrón. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado adquirir cien nuevos contenedores de color marrón con carga lateral, de 1.800 litros de capacidad, destinados a la recogida selectiva de residuos de origen orgánico procedentes de domicilios y locales comerciales.

El contrato, que se licitará por 124.557,40 euros, se enmarca dentro de la estrategia municipal para mejorar la gestión de los residuos urbanos y fomentar "una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente", según el Consistorio.

Esta nueva adquisición se suma a la instalación previa de 560 contenedores marrones ya distribuidos en los distintos barrios de la ciudad, una actuación que supuso una inversión superior a los 520.000 euros, cofinanciada a través de los fondos europeos Next Generation EU.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha recordado que a esta inversión se añade la realizada hace unos meses por el Ayuntamiento para la adquisición de un nuevo camión recolector de carga trasera, con una capacidad de diez metros cúbicos y dotado de la última tecnología, por un importe de 266.000 euros.

"Queremos implicar a la población y motivarla para que siga reciclando y gestionando los residuos de una manera correcta y eficiente. Al buen uso que cada vez más se viene haciendo de la contenerización tradicional, como el contenedor amarillo o azul, y a la creciente concienciación de los almerienses, queremos sumar un mayor compromiso con el reciclaje de los residuos orgánicos", ha explicado el edil.

En esta misma línea, el Ayuntamiento ha desarrollado más de medio centenar de charlas informativas, que continuarán en los próximos meses en colaboración con el Área de Participación Ciudadana, así como cerca de 400 talleres en 79 centros educativos, en los que han participado casi 8.000 alumnos, para concienciarsobre su uso.

CIERRES ELECTRÓNICS

La implantación del contenedor orgánico se verá acompañada además de un proyecto piloto que contempla la instalación de cierres electrónicos inteligentes en 150 contenedores de la ciudad y el reparto de 15.000 tarjetas personalizadas a las que se podrá acceder "de forma voluntaria".

Estas tarjetas permitirán a los usuarios abrir el contenedor y depositar sus residuos orgánicos, ya sea mediante tarjeta física o a través del teléfono móvil, gracias a una aplicación descargable mediante un código QR.

Este sistema permitirá obtener información sobre el uso del contenedor, como la identificación del usuario, la hora y el lugar del depósito, "marcando un antes y un después en la gestión de este tipo de residuos".

"El proyecto piloto ya se está desarrollando desde hace años en otras ciudades. En algunos casos se ha implantado de forma definitiva y en otros no, ya que su éxito depende en gran medida del comportamiento y la implicación de los distintos sectores", ha señalado Urdiales.

Los datos obtenidos permitirán valorar la viabilidad de extender este sistema a toda la ciudad y, en su caso, establecer beneficios para ciudadanos y hosteleros, como posibles bonificaciones en la tasa de basura, siempre vinculadas a una correcta gestión de la materia orgánica.

Actualmente, estas bonificaciones ya se aplican en casos como el compostaje doméstico o la adhesión del sector hostelero a convenios con ONG para la gestión de residuos.

"El objetivo es seguir avanzando en la evolución positiva que se está produciendo en la ciudad, como demuestran las últimas cifras de 2025, en las que se han superado las 1.000 toneladas de residuo orgánico recogidas, cuadruplicando los datos registrados en 2024", ha subrayado el concejal.

El contenedor marrón está destinado a la recogida de los residuos orgánicos que se generan a diario en los hogares, con el objetivo de transformarlos en compost y cerrar el ciclo natural de los residuos.

En él se pueden depositar restos de fruta y verdura, cáscaras de huevo, marisco y frutos secos, restos de comida, de carne, huesos, raspas y restos de pescado, papel de cocina y servilletas sucias, posos de café e infusiones, flores, plantas y restos de jardinería doméstica.