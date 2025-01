Pablo Cortés del Pueblo firma el cartel de la Semana Santa 2025 de Almería protagonizado por la Esperanza de Estudiantes

ALMERÍA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pablo Cortés del Pueblo ha presentado este domingo el cartel de la Semana Santa de Almería de este año 2025, que viene protagonizado por la Esperanza de Estudiantes y que se titula 'Espejo del mar'.

"El cartel pretende ser una ventana que invite al de fuera a asomarse a conocer a Almería y su Semana Santa. Pero quiere ser especialmente un espejo para que los almerienses se miren en él y redescubran y se reafirmen en que esta ciudad es un tesoro inmenso", ha indicado el autor en este acto, celebrado en el Teatro Apolo y al que ha asistido la alcaldesa, María del Mar Vázquez, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Emocionado, el cartelista ha querido poner en valor "la identidad propia de la Semana de Pasión almeriense", a la vez que rendir homenaje a la ciudad en la que se crió. Y, según destacan desde el Ayuntamiento, lo ha hecho con un trabajo pictórico "lleno de detalles", en un viaje por cada día de la Semana Santa y con protagonismo de Nuestra Señora del Amor y la Esperanza, de la Cofradía de Estudiantes, de la que es devoto.

Pablo Cortés del Pueblo, pintor, diseñador y músico, vinculado al mundo cofrade, nació en Jaén, se crió en Almería y ha desarrollado su trayectoria profesional en Málaga.

Sobre este trabajo, ha asegurado que "mi cartel es un regalo para mi casa, Almería, para los míos y los almerienses, y especialmente para sus cofrades". "Mi cartel es un piropo a esta ciudad, es un homenaje a algunas de las joyas que hacen especial esta tierra y cómo su Semana Santa habla de sus habitantes y del rayo entorno de luz que es. Pero sobre todo es un nuevo relicario donde se ha quedado parte de mí. Esa parte de mis recuerdos y mis emociones, que ahora son este cartel. Porque es la obra más personal que he pintado", ha declarado el autor.

Con presencia también del concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz; el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto; el vicario general, Ignacio López Román, y el pregonero de 2025, José Ángel Vázquez, entre otros, en este acto se han desgranado los motivos estéticos de esta obra de arte, el fondo reivindicativo del cartel, y la emoción compartida del autor y todos los asistentes, que coinciden "en el crecimiento y los valores que diferencian a la Semana de Pasión de la ciudad de Almería".

VALORACIÓN DE LA ALCALDESA

La alcaldesa ha manifestado que "presentar este cartel significa que queda muy poco para volver a celebrar algo que no sólo nos gusta, nos alegra y nos llena de orgullo, sino que también da sentido a nuestras vidas".

Una frase que la regidora ha desarrollado asegurando que "la Semana Santa es, sin duda, uno de los grandes momentos de Almería en todo el año. Es un momento de ciudad en donde todo se une y se acompasa para ofrecer nuestra mejor versión a los que nos visitan, pero, sobre todo, a nosotros mismos", ha valorado.

Refiriéndose al creador del cartel, María del Mar Vázquez ha explicado que "Pablo es un artista multidisciplinar que no solo pinta, sino que también compone música, y que tiene lo que tienen que tener los grandes: talento, formación, técnica y experiencia. Pero, además, también tiene lo que no todos pueden tener, que es la sensibilidad suficiente para hacer que sus trazos sepan contar emociones. Y eso no está al alcance de todos", ha apostillado.

Por su parte, José Rafael Soto ha valorado que "Pablo Cortés del Pueblo ha sabido transmitir el mensaje de identidad propia de la Semana Santa almeriense, su fuerza, y es una invitación a vivirla en su totalidad".

TÉCNICA Y SENTIMIENTO

Pablo Cortés del Pueblo ha dibujado los trazos principales de 'Espejo del mar', pintado con técnica mixta de lápiz pastel y pintura acrílica sobre tabla en bastidor de 80 por 120 centímetros. En su color "se transmite el aire que respira la provincia".

"Toda la obra está bañada de una suave luz malva, rosácea y violeta, que habla de ese eterno anochecer que nos regala la primavera almeriense. También se mezclan los azules y verdes de nuestro rico fondo marino, uno de los más importantes de Europa. Y abajo el rojo del ágata que da nombre al parque natural Cabo de Gata y de algunos de los monumentos más importantes de la ciudad, como la Estación de Renfe, el Mercado Central o este teatro".

La idea del cartel parte de la nueva tradición de la llave que comparten las cofradías de la Borriquita y el Resucitado. Por eso, el cartel se enmarca como si fuera la puerta de acceso a la Semana Santa almeriense. Una puerta, ejemplo de la arquitectura clásica civil almeriense, inspirada en la casa de José Luis Cantón, el que fuera hermano mayor de la Cofradía de Estudiantes y "la persona que me abrió a mí a la puerta de la Semana Santa de Almería".

El cartel se divide en dos planos compositivos. Abajo, lo terrenal, con un bodegón de elementos que representan la identidad cofrade de la ciudad, a orillas del mar, y arriba lo celestial o místico. El cartel es, a su vez, un viaje por la Semana Santa, día a día, paso a paso, con diferentes elementos de hermandades y los pasos que procesionan cada día, protagonizado por Nuestra Señora del Amor y la Esperanza de la Cofradía de Estudiantes.

Un cartel "muy aplaudido que representa el crecimiento y la identidad propia adquirida por la Semana Santa de Almería, promovida de forma brillante por el mayor movimiento social de la ciudad", según concluyen desde el Ayuntamiento.