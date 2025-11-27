El padre del detenido por el crimen del funcionario de El Ejido (Almería) niega contacto con él los días del crimen

Archivo - El funcionario de El Ejido y vecino de Berja (Almería), Antonio Campos. - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El padre de H.H., el joven que permanece en prisión provisional tras su arresto el pasado 1 de octubre como presunto autor de la muerte a golpes del funcionario municipal de El Ejido (Almería) Antonio Campos, ha declarado ante el juez que no tuvo contacto ni telefónico ni presencial con su hijo durante el día del crimen ni en los momentos posteriores cuando el cuerpo de la víctima ya había sido abandonado en el maletero de su propio coche en la pedanía de San Agustín, a apenas 200 metros de su vivienda.

Así lo ha trasladado en una breve comparecencia ante la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia 3 de El Ejido, donde ha declarado como testigo apenas dos meses después del crimen a petición de la acusación particular, que ejerce el letrado Antonio Relaño, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El padre del investigado ha asegurado ante la juez instructora que durante la jornada del domingo 28 de septiembre, en cuya madrugada se produjo el crimen en torno a las 2,00 horas, él salió muy temprano de su vivienda y no volvió hasta bien entrada la tarde, sin llegar a coincidir con su hijo.

Durante su interrogatorio con intérprete, en el que no aludió preguntas bajo la dispensa de no declarar contra un familiar directo, ha manifestado que tampoco mantuvo contacto telefónico con su hijo durante todo el día, en el que el arrestado deambuló con el coche de la víctima al menos desde las 3,58 horas hasta las 15,01 horas, cuando abandonó el vehículo junto a una empresa agrícola con el cuerpo del historiador virgitano dentro del maletero.

En el periplo que el investigado realizó desde poco después de la data de la muerte de Campos hasta el instante en el que abandonó el coche, las cámaras de seguridad lo captaron en diversos puntos de El Ejido. Entre ellos, se sitúa el momento en el que aparcó el Volkswagen Passat blanco perteneciente a la víctima en la calle Mirasol sobre las 11,40 horas, en las proximidades de la vivienda paterna.

Fue entonces cuando el sospechoso se bajó del coche y fue filmado por las cámaras de seguridad de la zona cuando se marchaba en dirección a la vivienda de sus padres. Tras cerca de media hora fuera, volvió al turismo en el que permaneció hasta las 12,37 horas, sin moverse y aparentemente hablando por teléfono hasta que reinició la marcha. Ya no volvería a ese mismo punto hasta las 15,01 horas, cuando abandonó el coche con el cuerpo del finado en su interior.

En este punto, la instrucción se mantiene pendiente del volcado del teléfono que empleó el único sospechoso del asesinato para conocer las llamadas y mensajes que pudo enviar y recibir durante las horas previas y posteriores al crimen, en las que el cuerpo de Campos fue localizado por la Policía Local de El Ejido maniatado y con traumatismos en su maletero minutos después de la medianoche del lunes 29 de septiembre.

Del mismo modo, la juez también ha autorizado que se someta a análisis la ropa del sospechoso hallada en su vivienda y que pudo haber vestido el día del crimen, para comprobar los restos de ADN que pueda haber en ella. También se ha pedido el resumen fotográfico relativo a la aparición del cadáver y la inspección que se hizo de la presunta arma homicida: un bloque de hormigón con el que la víctima habría sido golpeada en la cabeza.

El cuerpo sin vida de Antonio Campos presentaba varios golpes --entre cuatro y seis-- con un objeto contundente, lo que ocasionó su muerte por traumatismo craneoencefálico. Asimismo, el cuerpo estaba maniatado en el que momento de su hallazgo, junto con objetos personales, aunque su teléfono se encontró en los asientos posteriores del coche.