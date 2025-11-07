El Palacete Torcuato Soler Bolea en Cuevas (Almería) presenta su rehabilitación tras cerca de 700.000 euros de inversión

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, durante la jornada de puertas abiertas para mostrar la rehabilitación del Palacete Torcuato Soler Bolea. - SUBDELEGACIÓN

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, han inaugurado la rehabilitación del Palacete Torcuato Soler Bolea, en una jornada de puertas abiertas para conocer los detalles de las obras y su resultado en este emblemático edificio. La inversión total ha sido de más de 680.000 euros, de los que la Unión Europea ha subvencionado un total de 539.644 euros.

Con esta reforma integral, "del que es el mejor exponente de vivienda burguesa del siglo XIX" y en el que se encuentran dependencias municipales, se han solventado los problemas de humedades, el deterioro del revestimiento en distintas zonas del edificio, el desgaste de los sillares en partes de la fachada y las deficiencias de carpinterías y cerrajerías.

Asimismo, se ha corregido la falta de climatización y de sistemas de iluminación eficientes, además de fomentar la conservación del patrimonio, según ha trasladado Subdelegación en un comunicado.

Esta actuación ha estado acogida a una línea de subvención denominada 'Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para Entidades Locales (Pirep Local)', que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español y ha sido financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El subdelegado ha destacado que gracias al Pirep en Almería "se están llevando a cabo en la provincia actuaciones importantes de sostenibilidad, eficiencia energética y a la vez estamos recuperando nuestro patrimonio local con una partida de 26,5 millones de euros".

"La cooperación institucional, con los fondos europeos y la gestión del Gobierno de España como palanca, está permitiendo que todos los rincones del país y de Almería en concreto puedan llevar a cabo importantes proyectos como este, que miran al presente, al pasado y, sobre todo, al futuro", ha añadido Martín.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, ha manifestado que "esta obra simboliza la cooperación institucional, la gestión y la colaboración. Todo eso da siempre buenos resultados y aquí están para verlos". Además, ha agradecido a todos los técnicos que se han implicado en hacer de este proyecto una realidad y que "han cuidado cada detalle".

"Estos fondos europeos, gestionados a través del Gobierno de España, representan un impulso histórico y fundamental para la modernización de Cuevas del Almanzora. Estamos transformando nuestro municipio a un ritmo vertiginoso gracias a esta línea de financiación", ha subrayado Fernández.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El edificio, construido en 1844, ha sido objeto de varias reformas para adaptarse a sus distintos usos y actualmente acoge dependencias municipales. Con esta última actuación se ha conseguido reunir las intervenciones previas para armonizar el conjunto final y equilibrar los elementos existentes con los nuevos.

Además, se han llevado a cabo obras destinadas a mejorar la experiencia del público en sus visitas, tanto si son de carácter administrativo como turístico.

Los presentes han podido disfrutar de una jornada de puertas abiertas, acompañados del arquitecto director de obra, Ismael Motos, que ha explicado todas las actuaciones y cómo se ha transformado el edificio, "haciéndolo más sostenible, con más entradas de luz natural, con mejor climatización y aislamiento, y con unos espacios, como el del Punto de Atención al Ciudadano, mucho más amplio y cómodo tanto para el ciudadano como para los trabajadores".