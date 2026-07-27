La parlamentaria del PP-A Julia Ibáñez será la próxima alcaldesa de El Ejido (Almería) tras la renuncia de Góngora

Ramón Fernández-Pacheco, Julia Ibáñez, Juanma Moreno, Francisco Góngora y Antonio Repullo. - PP

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y concejal del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Julia Ibáñez, será la próxima alcaldesa del municipio tras la renuncia de Francisco Góngora, quien dejó la Alcaldía para asumir el cargo de delegado de la Junta de Andalucía en Almería.

Según ha informado el PP de Almería en una nota, la designación de Ibáñez cuenta con el respaldo del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; del presidente provincial del partido, Ramón Fernández-Pacheco, y del PP de El Ejido, con Francisco Góngora como presidente local y Ángel Escobar como secretario general.

Fernández-Pacheco ha destacado el "compromiso de Julia Ibáñez con El Ejido" y ha puesto en valor su trayectoria política, vinculada al municipio desde 2011, cuando comenzó su labor como concejal.

Durante estos años, Ibáñez ha asumido responsabilidades en áreas como Servicios Sociales y Mujer, Régimen Interior y Personal, Cultura y Educación, y ha adquirido una "amplia experiencia" en la gestión municipal.

Desde 2022 ejerce además como parlamentaria andaluza, labor en la que, según ha señalado el presidente provincial del PP, se ha consolidado como una "firme defensora" de los intereses de la provincia de Almería y, especialmente, de El Ejido. Fernández-Pacheco ha felicitado a Julia Ibáñez por su designación y ha asegurado que, con su nombramiento, "ganan El Ejido y los ejidenses".

La futura alcaldesa ejerció durante once años como procuradora de los tribunales en el partido judicial de El Ejido, experiencia jurídica que se une a su conocimiento de la Administración local y del Parlamento andaluz. Su actividad política se ha centrado especialmente en el desarrollo económico, la agricultura y los ámbitos cultural y educativo.

El relevo en la Alcaldía se hará efectivo en los próximos días durante el pleno de investidura, en el que Julia Ibáñez asumirá el bastón de mando para dirigir el Ayuntamiento de El Ejido hasta las próximas elecciones municipales, previstas para mayo.