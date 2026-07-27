El Parque del Andarax de Almería sumará nuevos equipamientos deportivos con una inversión de más de 83.000 euros

Actividad deportiva infantil en el Parque del Andarax de Almería, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el contrato de suministro e instalación de nuevos equipamientos deportivos en la zona sur del Parque del Andarax, con una inversión de más de 83.000 euros, para reforzar la práctica de actividad física al aire libre de forma gratuita, accesible e inclusiva.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la actuación incorporará una prensa de pecho, un remo horizontal, una máquina para sentadillas, fondos de tríceps, curl de bíceps, extensión de rodilla, escalones a tres alturas diferentes para el triple salto, campanas magnéticas y anillas.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha señalado que el equipamiento existente en el Parque del Andarax "ha tenido una acogida muy favorable, con un gran grado de uso".

Precisamente para dar respuesta a ese uso y a "las nuevas necesidades detectadas", Casimiro ha explicado que la ampliación incorporará nuevos equipamientos y "césped artificial para estiramientos" para mejorar la funcionalidad de las instalaciones y consolidar la zona como "espacio de encuentro y convivencia" y para la práctica deportiva.

La actuación se ejecutará en un plazo de cuatro meses desde la firma del contrato y permitirá, según el edil, contar con "una mayor diversificación de los elementos disponibles", ejercitar más grupos musculares y ampliar las opciones de entrenamiento. También busca fomentar "hábitos de vida saludables" y favorecer el uso de los espacios públicos municipales "por parte de personas de todas las edades y condiciones".

FICUS EN EL PARQUE NICOLÁS SALMERÓN

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto técnico para la sustentación de dos ejemplares singulares de 'Ficus macrophylla' situados en el Parque Nicolás Salmerón, con un presupuesto cercano a los 40.000 euros.

Los árboles son de gran porte, elevada longevidad y alto valor patrimonial. El proyecto, elaborado por la empresa Tecnigral SL, establece medidas como apuntalamientos dinámicos, cableados estructurales y otras técnicas de arboricultura avanzada.

Estas actuaciones pretenden asegurar la compatibilidad entre el arbolado y el mobiliario urbano, garantizar la seguridad ciudadana y preservar el patrimonio vegetal y cultural protegido.

SUBVENCIONES SOCIALES

Entre los acuerdos aprobados también figura una subvención de algo más de 18.000 euros para la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas (FACC), destinada a ejecutar el proyecto de 'Servicio de Videointerpretación de Lengua de Signos Española (LSE) para Personas Sordas'. La iniciativa se incluye en el II Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios 2024-2027 del Ayuntamiento de Almería.

Asimismo, el órgano municipal ha aprobado una ayuda de 10.000 euros para la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, que desarrollará el 'Programa Formativo Municipal para la Integración Social y Laboral' en el marco del II Plan Municipal de Discapacidad para 2026.