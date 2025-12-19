El Parque Nicolás Salmerón de Almería acogerá un mercado de tartas de queso con diez propuestas hasta el 5 de enero

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, visita uno de los puestos de tartas de queso del Parque Nicolás Salmerón. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado el mercado 'Sweets & Cheesecake Markets, una novedosa iniciativa municipal que ha abierto sus puertas en el Parque Nicolás Salmerón para ofrecer hasta diez variedades de tarta de queso hasta el próximo 5 de enero.

Durante el evento, los visitantes podrán votar cual es la mejor tarta de queso de entre las que se pueden degustar en el mercado, que se perfila como "uno de los grandes atractivos de la programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Almería".

Acompañada de la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, la primer edil ha acudido a la jornada inaugural para saludar a los empresarios que participan en esta propuesta gastronómica.

En total son 12 casetas las instaladas en este espacio, junto al Templete de la Música, "de las que la mayoría tienen su negocio en nuestra ciudad", según ha recordado Vázquez.

Así, ocho de ellas competirán "por ver cuál es la tarta de queso que más ha gustado mientras que el resto ofrecerá bebidas típicas de invierno como chocolate caliente y otros tipos de dulces como gofres, cookies y creppes", ha explicado la regidora.

"Con esta propuesta novedosa hemos querido potenciar el comercio local y ayudar a que nuestros empresarios y emprendedores se den a conocer y se muestren en un escaparate único, en uno de los epicentros de la Navidad de nuestra ciudad como es el Parque Nicolás Salmerón, que cuenta con un espectáculo lumínico propio y que está muy cerca de la Feria del Puerto", ha valorado la alcaldesa.

Entre las propuestas participantes hay tartas de queso creadas con arroz con leche y lotus, con pistacho, con bacon y hasta con queso manchego y chocolate ruby, entre otras. "Son elaboraciones muy, muy sorprendentes y cuidadas que no van a dejar indiferente a nadie", ha asegurado María del Mar Vázquez.

Sobre el funcionamiento del concurso, cada establecimiento participante ofrece una propuesta exclusiva durante estos días la cual podrá ser degustada por almerienses y visitantes que, una vez probada, podrán calificarla a través de un código QR. Entre todos los clientes que voten, al final del concurso, se sorteará un viaje en globo para dos personas.