La patronal agraria de Almería apunta subidas de costes y SMI en su postura "realista" ante el convenio del manipulado

Una empleada del sector del manipulado hortofrutícola de Almería trabaja en un almacén. - COEXPHAL

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) ha defendido este martes sus propuestas "realistas" y "alineadas con la situación económica del sector" marcado por el incremento de costes y del salario mínimo interprofesional (SMI) en la negociación para desbloquear el convenio colectivo del sector del manipulado hortofrutícola, que emplea a unas 30.000 personas en la provincia.

En un comunicado, la organización ha mostrado su "respeto" a las movilizaciones convocadas por los sindicatos el pasado fin de semana para reclamar un avance en las negociaciones de cara a actualizar un convenio que lleva caducado desde 2024 y acordar subidas salariales de hasta un cuatro por ciento por encima del SMI así como jornadas laborales de 40 horas con una irregularidad máxima del diez por ciento, entre otros aspectos.

Frente a esta postura, desde Coexphal han afirmado que las empresas de la industria auxiliar de la agricultura "han asumido incrementos significativos en energía, materiales, transporte, certificaciones y requisitos normativos".

Asimismo, han recalcado que el incremento del SMI del 3,1 por ciento este año, al que "hay que añadir otras cuatro subidas más durante la última década, con efectos generales al alza para todas las categorías y salarios del manipulado".

En este sentido, la asociación que preside Juan Antonio González Real insiste en que "cualquier acuerdo debe ser responsable y sostenible", toda vez que debe evitar "decisiones que puedan poner en riesgo la actividad de empresas y cooperativas que sostienen a miles de empleos en la provincia".

Para la organización, en el nuevo convenio debe primar la "estabilidad del empleo en las empresas de manipulado", la "viabilidad económica de las compañías, especialmente en un contexto de incremento de costes sin precedentes" y la "competitividad internacional de los productos hortofrutícolas de Almería".

LLAMAMIENTO AL "DIÁLOGO"

Tras las últimas movilizaciones, la organización sectorial ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y ha insistido en que "la vía del diálogo es la única que permitirá alcanzar un convenio equilibrado, que proteja tanto a los empleados como a la estructura productiva que da soporte al sector hortofrutícola de Almería".

Así, han afeado que algunas organizaciones sindicales se "empeñen" en "deteriorar la paz social y el buen ambiente laboral" que existe en el conjunto de las empresas comercializadoras, por lo que han reiterado su disposición a "seguir trabajando en la mesa negociadora para lograr un acuerdo que aporte estabilidad, seguridad jurídica y futuro al manipulado almeriense".

En cualquier caso, han asegurado que el sector "no se queda sin convenio en ningún caso" puesto que "las condiciones actuales están blindadas por la ultraactividad del convenio anterior, lo que garantiza los derechos de los trabajadores, que no van a perder ninguno de los existentes".

"El manipulado es un eslabón imprescindible y esencial de la cadena hortofrutícola, cuya competitividad depende de mantener un equilibrio entre condiciones de bienestar laboral, sostenibilidad empresarial y capacidad para competir en mercados internacionales cada vez más exigentes", han recalcado tras mandar un mensaje de "responsabilidad, transparencia y compromiso con el futuro del modelo agrícola almeriense" a los trabajadores.

Desde Coexphal han incidido en que han participado junto con el resto de organizaciones de la patronal --Asempal Agricultura y Ecohal-- en todas las reuniones de la mesa negociadora "con voluntad de acuerdo", si bien tras 14 encuentros el órgano se ha quedado estancado.

Pese a ello, han asegurado que durante todo el periodo de negociación "se han atendido y estudiado cada una de las propuestas realizadas por los sindicatos, en tiempo y forma" sin que se haya producido "ningún tipo de aplazamiento en las diferentes tomas de decisiones y acuerdos adoptados hasta la fecha".

La patronal ha insistido en que se ha actuado con "la máxima transparencia, contando con el conocimiento y supervisión de la Junta Directiva de Coexphal", desde la que se "desea llegar pronto a un nuevo convenio que siga dando estabilidad al sector del manipulado de frutas y hortalizas".