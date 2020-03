La patronal de Almería rechaza las medidas laborales: "Una empresa no se cierra de la noche a la mañana"

ALMERÍA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), José Cano García, ha rechazado las medidas laborales adoptadas por el Gobierno al entender que "las cosas no se están haciendo bien" al adoptarse decisiones "sin negociación con los agentes sociales, generando desconfianza contra las empresas, con amenazas de sanciones y con improvisación".

"Una empresa no se cierra de la noche a la mañana", ha aseverado Cano en una carta dirigida a las empresas de todos los sectores productivos y organizaciones miembro de la confederación, en la que además advierte de que dichas medidas "tendrán graves repercusiones para la continuidad de las empresas, lo que supondrá daños irreversibles en el empleo", a su parecer.

Según Cano, "una de las primeras víctimas económicas de estas medidas es el diálogo social". "El Gobierno ha optado por endurecer los mecanismos laborales que diseñó como medidas flexibles para afrontar la situación provocada por el Covid-19 y que ahora plantea como temporales, cuando lo que estamos viviendo en este momento no es ya una situación coyuntural, sino que tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial", ha opinado.

En esta línea, cree el presidente de la patronal en Almería que "muchas pymes están abocadas a desaparecer" porque tener "empresas con empleados, pero sin clientes es una situación insostenible". Así, según ha abundado, "la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales están fuera de toda realidad, ya que no tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad, cuando en muchos casos no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar".

Para Cano, "las empresas de esta provincia están trabajando para que Almería se cure pronto, aportando recursos, instalaciones, productos, logística, personal, dinero, manteniendo un compromiso solidario en paralelo con un gran esfuerzo organizativo sin precedentes para mantener la actividad económica que sea posible realizar con todas las garantías de seguridad y sanitarias" mientras que desde el Gobierno Central "se siembra la duda sobre nuestra ética y se nos coloca en una situación de indefensión e inseguridad jurídica que dificulta más el estado actual y futuro de nuestras empresas".

"INCERTIDUMBRES"

En su carta, el presidente de Asempal apunta las "incertidumbres" que asaltan a los empresarios al tener que "dejar obras y fábricas cerradas con medidas de seguridad, desmontar equipos, recoger documentación, parar producciones en marcha o pagar nóminas".

"Hasta la fecha el Gobierno no ha atendido las peticiones que, desde el minuto uno de la crisis, le hemos venido realizando las organizaciones empresariales, como Asempal, a través de CEOE-Cepyme y CEA, en el ámbito fundamentalmente fiscal".

El presidente de Asempal ha lanzado, no obstante, un mensaje de "esperanza" a los empresarios de Almería para que predomine la "unidad empresarial y de compromiso de las empresas de Almería con esta provincia para superar la situación provocada por el coronavirus".