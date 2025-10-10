Pechina solicita su adhesión al sistema VioGén y eleva a 32 los municipios integrados en la provincia de Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Pechina, José Manuel Moreno, junto a miembros de la Guardia Civil, Policía Local y representantes municipales tras la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento. - SUBDELEGACIÓN

PECHINA (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Pechina, José Manuel Moreno, han copresidido la Junta Local de Seguridad en la que el Ayuntamiento ha solicitado su adhesión al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén, de modo que con la incorporación de Pechina serán en total 32 los municipios integrados tras las recientes adhesiones de Abrucena y Fiñana.

Según ha destacado la Subdelegación del Gobierno en una nota, con datos del mes de agosto del último boletín estadístico publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, había 3.144 casos activos dentro del Sistema VioGén en Almería, del total de 27.215 registrados en Andalucía.

Tras la firma del acuerdo, el subdelegado ha expresado su "agradecimiento al Ayuntamiento por haber iniciado los trámites y mostrar así la voluntad de trabajar de forma coordinada con el Ministerio del Interior para hacer frente a la violencia contra la mujer".

Además, Martín ha manifestado "el firme compromiso del Gobierno de España, que necesita de la colaboración de todas las administraciones para que las políticas de igualdad y contra las violencias machistas sigan implementándose y puedan trasladarse a toda la sociedad".

El subdelegado ha animado a otros ayuntamientos de la provincia a que también se adhieran al sistema VioGén, "porque es una prioridad en la que se precisa de la implicación de todas las administraciones y de todos los recursos existentes".

Por su parte, el alcalde de Pechina ha afirmado que "desde el Ayuntamiento queremos poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para trabajar de forma coordinada junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y luchar contra la violencia hacia las mujeres". Moreno ha destacado "la importancia de la colaboración para aunar esfuerzos contra la violencia de género con el apoyo de todas las herramientas disponibles".

Tras la aprobación del procedimiento operativo de coordinación entre la Comandancia de la Guardia Civil y el Ayuntamiento, el siguiente paso será la firma del convenio correspondiente entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el consistorio de Pechina, así como la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez completados estos pasos, la Policía Local de la localidad tendrá acceso al sistema VioGén y colaborará con la Guardia Civil en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Para poder adherirse al programa, los municipios interesados deben contar con al menos un agente de Policía Local.