Pedro Guerra pone el "broche poético" en Almería a Alamar, con más de 3.000 espectadores entre los tres conciertos

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantautor canario Pedro Guerra ha puesto el colofón en la noche de este sábado al Festival Alamar, con un concierto en la Plaza de la Constitución de Almería en el que los aficionados pudieron disfrutar de casi dos horas de letras compuestas por el artista. En concreto, la actuación estaba centrada en su último trabajo, 'Parceiros', aunque también interpretó algunos de temas "que ya son himnos de la sociedad".

Según el Ayuntamiento de Almería en una nota, "fue el broche poético a un Alamar brillante, por el que han pasado más de 3.000 espectadores, los cuales han viajado por los sonidos 'Sinouj', un grupo de origen tunecino y español que incorpora elementos del jazz contemporáneo, el flamenco, el funk y el rock, músicas de África y del mundo árabe; los granadinos 'Shannon OG', que han aportado los sonidos celtas y el folk; y el colofón anoche con Pedro Guerra, uno de los pilares de la canción de autor contemporánea".

Cabe recordar que se trata de un festival enmarcado en la programación del Área de Cultura del Consistorio, coordinado "de forma perfecta" por Manantial de Músicas, y con el patrocinio de Veraimport y Cruzcampo. Además, ha supuesto para muchos almerienses el redescubrimiento de la Plaza de la Constitución, recién reformada.

Ya sobre Pedro Guerra, el Ayuntamiento ha puesto de relieve que es una de las voces "más reconocibles de la escena musical española". Sus influencias son "muy diversas", como se comprobó en el concierto de anoche donde compartió el proyecto 'Parceiros', en el que ha escrito las letras de canciones musicalizadas "por hasta 37 compañeros de profesión durante los últimos cinco años".

El concierto "fue un viaje por sonidos de ida y vuelta", donde "se da protagonismo a las palabras, de belleza estética y carga social profunda, auténtica poesía musicalizada", que brilla aún más en un momento de la industria en el que parece que lo ordinario 'mola', señala el Ayuntamiento. Fueron casi dos horas "en las que se produjo la deseada comunión del artista con el público", al que regaló dos bises, pero podía haber seguido, y concluyó, "con ese himno" llamado 'Contamíname'.

El repertorio del concierto "bebió" de ese disco creado por Pedro Guerra con amigos, en los que el cantautor canario ha puesto la letra y la música la han aportado artistas como Coque Malla, Enrique Bunbury, Andrés Calamaro o Ismael Serrano. La voz de Pedro Guerra, "profunda y delicada", se fusionó con la guitarra "en un diálogo lleno de sutilezas; cada tema emergía con una sinceridad que atrapó al público desde el primer acorde".

Además, su esencia canaria "brilla aún más" en las colaboraciones con sus paisanos Valeria Castro, 'Si yo pudiera', y Cruz Cafuné, 'Con los dos en la cabeza'. Junto al regalo que es el disco 'Parceiros', Pedro Guerra compartió sus clásicos, empezando por las dos canciones dedicadas a su compañera de trabajo y vida, su mánager y pareja, María Cabrerizo, con 'Ruego' y 'Cinco mil años'

El concierto "se degusta no sólo en el momento musical, sino también en los entremeses, en los que el cantautor narraba su relación con el compañero de proyecto y el contexto en el que se creó la composición". Solo hay un tema en el que le da la vuelta y Pedro Guerra pone la música y El Kanka la letra, 'No me lo quiero perder', un poco "más gamberro".

En definitiva, el Ayuntamiento ha destacado que Pedro Guerra "'contaminó' a los almerienses de buena música y amor por la palabra, creándose una atmósfera maravillosa. ¡Qué mejor forma de celebrar el Día Europeo de la Música!".