Piden 18 meses de cárcel a la acusada de arrojar heces y orines en el despacho del actual alcalde de Garrucha (Almería)

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ALMERÍA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer que arrojó un bote con "heces y orines humanos" por el despacho del entonces teniente alcalde de Garrucha (Almería) y actual primer edil del municipio, Álvaro Ramos, se enfrenta a una petición de 18 meses de prisión por un delito de daños ante unos hechos que tuvieron lugar hace poco más de dos años.

Así consta en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, en el que también se le pide 25 meses de multa a razón de ocho euros diarios por el mismo delito así como por otro de injurias, ya que mientras estaba en el despacho también le habría llamado "cerdo".

La mujer, madre del concejal socialista Ángel Capel, fue denunciada ante la Guardia Civil tras los hechos que se dieron en el despacho de Ramos, al cual la mujer se habría presentado supuestamente bajo la excusa de realizar consultas relativas a la vías públicas.

En concreto, el fiscal apunta que sobre las 11,30 horas del 3 de mayo de 2024 la acusada se dirigió al Ayuntamiento y "con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno" y de "ofender el honor" del entonces teniente alcalde, "esparció heces y orines humanos" por el despacho.

Asimismo, apunta que mientras que la mujer realizaba tal acción, habría afirmado al mismo tiempo "Como eres un cerdo, aquí tienes la mierda". Dichos actos habrían causado desperfectos en el despacho, con la sustitución del suelo del parqué, tasados en casi 189 euros.

No obstante, a través de un informe municipal y mediante las fotografías aportadas a la causa del estado en el que quedó la estancia, el Consistorio valoró en cerca de 2.000 euros los daños derivados de la limpieza y reposición del mobiliario.

La denuncia original impuesta por Ramos también aseguraba que la mujer se habría dirigido a él mismo en el momento de los hechos y le habría dicho "la próxima vez que hables de mi familia te juro que hago que te la comas, eres mierda y tienes que comer mierda" así como "no se te puede tocar porque eres minusválido".

La denuncia se acompañó del informe de una funcionaria que se encontraba en el momento de los hechos en el despacho, al igual que el alcalde y una asesora. La propia funcionaria detallaba que el edil la requirió para que levantara acta de las manifestaciones de la denunciada antes de que comenzara la reunión, advirtiéndole que la misma sería "tensa" y da cuenta de los hechos e insultos.

"COMPRESIÓN" ANTE UNA "TENSA" SITUACIÓN

El propio concejal socialista, hijo de la ahora acusada, pidió "comprensión" apenas después de lo ocurrido, lo cual derivaba de una situación que se había ido "tensando" progresivamente, según sus explicaciones.

"No puedo compartir las formas con las que ha transcurrido esta situación tan desagradable, pero tengo que pediros que miréis dentro de vosotros y comprendáis", manifestó en una carta que compartió a través de sus redes sociales.

Con ello, incidía en la motivación de su madre a la hora de actuar al ver "cómo quieren destruir" la "honra" de su hijo y "poner en tela de juicio todo lo conseguido con tanto esfuerzo". "Entiendo que una madre acertadamente o no, actúe como madre", indicaba.

Capel aseguraba entonces que él mismo era objeto de una "persecución personal" y de acciones de "deshonra" hacia su persona por parte de un "sujeto con ansias infinitas de poder, que ha encontrado la pieza perfecta para actuar sin cortapisas y llegar a manipular a partidos políticos a su antojo", según dijo en referencia a teniente alcalde.