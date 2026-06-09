Piden ocho años de cárcel para los dos detenidos con casi siete kilos y medio de pastillas de éxtasis en Almería

Archivo - Pastillas de éxtasis intervenidas en El Alquián (Almería). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este miércoles el juicio contra los dos hombres que fueron detenidos tras haber sido sorprendidos con cerca de siete kilos y medio de MDMA o éxtasis en el barrio de El Alquián en septiembre del pasado año.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para cada uno de los arrestados por un delito contra la salud pública así como una multa de 1,2 millones de euros con seis meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, con la expulsión del territorio nacional una vez haya cumplido dos tercios de la condena por un tiempo de diez años, según el escrito provisional consultado por Europa Press.

Fue sobre las 10,00 horas del 12 de septiembre de 2025 cuando unos agentes de la Policía Nacional identificaron a los sospechoso, quienes se encontraban en actitud "sospechosa" junto a un vehículo en las inmediaciones de la calle Traíña con la calle Catamarán.

Mientras los agentes realizaban las comprobaciones oportunas tras identificar a ambos acusados, estos emprendieron la huida a pie en direcciones opuestas al tiempo que dejaron allí tirada la mochila en la que transportaban cuatro bolsas herméticas llenas de pastillas.

La Policía consiguió arrestar al sospechoso que inicialmente llevaba las llaves del coche, mientras que el segundo --que fue identificado por su pasaporte- consiguió escapar y mantenerse oculto durante algunas semanas, ya que finalmente fue arrestado en Elche (Alicante) el 13 de octubre.

Los agentes inspeccionaron el contenido de la mochila, en el que había cuatro bolsas de pastillas de colores con sello impreso. Su análisis confirmó que se trataba de MDMA o éxtasis, con un pesaje total de 7,32 kilos que, por su composición, habría superado en el mercado ilícito un valor de 404.000 euros.

Ambos arrestados se encuentran en prisión preventiva ante el juicio previsto este miércoles a partir de las 9,30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.