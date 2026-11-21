Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este semana el juicio a tres presuntos 'petaqueros' para los que la Fiscalía pide para cada uno seis años de prisión después de que fueran sorprendidos cuando cargaban cerca de 1.300 litros de combustible en una gasolinera próxima a La Mojonera (Almería).

El Ministerio Público acusa a los tres acusados, que contaban con 22, 23 y 69 años en el momento de los hechos, de un delito de tenencia o depósito de sustancias inflamables y, alternativamente, de un delito de riesgo catastrófico por el que, en su caso, prevé tres años de prisión.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, detalla que los tres acusados se habrían puesto de acuerdo para acudir sobre las 21,30 horas del 10 de noviembre del pasado año a la gasolinera, situada en la carretera de Las Norias en El Ejido, para llenar garrafas de gasolina.

En total, los acusados fueron encontrados en posesión de 51 garrafas de 25 litros cada una llenas y otra que se encontraba a la mitad, esto es, con un total de 1287,5 litros, que habrían depositado en la parte trasera de la estación de servicio junto al bar.

El objetivo, según el fiscal, era transporta las petacas en diversos vehículos para poder destinarlas "al narcotráfico", sin que se adoptaran medidas de seguridad o se solicitaran autorizaciones de algún tipo para almacenar este tipo de sustancias.

La situación, según la acusación, supuso un "grave riesgo para la seguridad de las personas y de las instalaciones" por el lugar y las condiciones en las que se almacenaba la gasolina. El juicio está previsto para el próximo 25 de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia.