El Plan Director para la mejora de la seguridad en centros educativos de Almería suma 441 actividades este curso

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, preside la reunión de coordinación del Plan Director con responsables de Policía Nacional y Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos ha alcanzado en la provincia de Almería 441 actividades durante el actual curso escolar, al sumar las desarrolladas por Policía Nacional y Guardia Civil.

Por el momento, se han adherido a este plan 223 centros educativos en la provincia, según el balance presentado en la reunión presidida este martes por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

El plan, coordinado por el Ministerio del Interior, pretende "responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar", según ha trasladado la Subdelegación en una nota.

Para ello, se pone a disposición de los responsables de la comunidad educativa, equipos directivos, orientadores escolares, personal docente y Ampas, los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de los eventuales episodios de violencia, acoso u otros actos delictivos que puedan producirse en este entorno.

Estas actuaciones están dirigidas a proteger a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo, como el alumnado, el profesorado y las familias.

La comisión, celebrada en la Subdelegación del Gobierno, ha contado con la participación de representantes de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), de Policía Nacional y de Guardia Civil, así como de la vicesecretaria general de la Subdelegación, Raquel Contreras, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz.

Durante el encuentro, se han dado a conocer las principales demandas que solicitan los centros, que se centran de "forma significativa" en abordar temas como los riesgos de Internet, el acoso escolar y el ciberacoso a través de las Nuevas Tecnologías, "unos asuntos que nos preocupan a todos y en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado enseñan a los escolares las herramientas que existen para saber cómo actuar".

Martín ha agradecido "la labor tan destacada tanto de la Guardia Civil como de la Policía para desarrollar este Plan que también trabaja con las Ampas de los centros educativos". Precisamente, en la Comisión de este año se ha vuelto a incidir en la necesidad de acceder a las Ampas para que también soliciten su adhesión a este plan.

Además, en la reunión se ha recordado que los centros que aún lo deseen pueden sumarse a este Plan para que durante los próximos meses realicen las actividades que se ofrecen, como las charlas informativas, las exhibiciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las reuniones en los centros.