'Playeando', la nueva exposición de Luisa María Segura, abre sus puertas en la Asociación Cultural Ronda de Almería

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Ronda, ubicada en la calle Arráez, ha sido testigo este jueves de la inauguración de una exposición pictórica bajo el nombre de 'Playeando'. Una muestra de pintura realizada por Luisa María Segura Requena que cuenta con la colaboración del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el concejal Joaquín Pérez de la Blanca ha sido el encargado de inaugurar esta exposición, acompañado de la propia artista y de Juan Ronda, uno de los socios-fundadores de la propia asociación. El edil ha indicado que "estamos en esta asociación a la cual le tenemos que dar las gracias desde el Ayuntamiento por ceder este espacio a la artista". Pérez de la Blanca ha recordado que "podemos contemplar un conjunto de obras que nos muestran acciones cotidianas de nuestras playas".

La exposición está compuesta por distintas obras empleando la técnica de acuarela sobre papel 100% algodón, desde 250 hasta los 600 gramos. "Una mirada mundana del Mar Mediterráneo", explicaba el edil responsable de la Red Municipal de Museos de Almería, recogiendo palabras de la propia artista. "Desde aquí invitamos a todos los almerienses, que tengan la oportunidad, a que pasen por este magnífico local y se deleiten con las obras expuestas", ha finalizado Pérez de la Blanca.

Segura Requena, por su parte, ha agradecido, en primer lugar, "al Ayuntamiento y a la asociación por hacer posible que su obra sea expuesta en este encantador lugar". En esta exposición "expongo que soy de Almería, que me he criado en la playa y la cotidianidad que ha tenido para mí la playa, con especial guiño al Cabo de Gata". La autora de las obras pictóricas ha invitado "a que la gente venga personalmente y que pueda comprobar, in situ, que se puede playear".

Por último, Juan Ronda ha invitado también "desde la asociación cultural a que toda Almería se pase por este local para ver la magnífica obra de la artista". Igualmente, ha agradecido "al Ayuntamiento de Almería por esta estupenda esencia en la cual hemos mantenido la esencia del casco histórico de la ciudad".

La sala se encuentra en el número 9 de la calle Arráez. Esta muestra pictórica podrá visitarse hasta el próximo día 6 de mayo de martes a domingos de 10,30 a 13,30 horas y de martes a sábados de 17,00 a 20,00 horas. Los lunes permanecerá cerrado el espacio.