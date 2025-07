El Pleno de Carboneras acuerda sin el PSOE revisar la licencia del Algarrobico: un "sueño" convertido en "pesadilla"

CARBONERAS (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este viernes por mayoría absoluta iniciar el procedimiento para la revisión de la licencia de obras concedida en 2003 para edificar el hotel del paraje de El Algarrobico por mandato judicial durante una sesión en la que cinco concejales del PSOE y el exalcalde Felipe Cayuela, aún en el PP, se han ausentado.

"El hotel del Algarrobico en su día quizás fue un sueño para el pueblo de Carboneras o se vendió como un sueño, pero con el paso de los años ese sueño se ha convertido en una pesadilla para Carboneras y, si me apuran, para toda la comarca del Levante almeriense", ha manifestado el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), ante la controversia que arrastra el edificio promovido por Azata del Sol desde hace casi 20 años cuando se paralizaron las obras.

El alcalde ha reconocido durante su intervención en el Pleno que el trámite para iniciar la revisión de la licencia del hotel "no es por gusto" sino que es "un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" dentro del "culebrón de este proyecto fallido".

Así, ha señalado las casi dos décadas transcurridas en las que aún "unos creen que es oportuno que se abra el hotel" y "otros, que se derribe". "El caso es que los grandes damnificados son los ciudadanos de Carboneras, en particular, y de Andalucía en general", ha dicho Hernández, quien ha recordado este extremo a Junta de Andalucía y Gobierno central para pedir que se deje de "utilizar" el Algarrobico como "arma arrojadiza" y "argumento político".

Para Hernández, el hotel "no es un atentado medioambiental" sino un proyecto que "se inició de la mano de todas las administraciones" y por ello "somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras", con lo que "hoy por hoy, está haciendo mucho daño".

PIDE UN ACUERDO PARA LA SOLUCIÓN "MENOS DOLOSA" PARA CARBONERAS

"Pido y suplico, vuelvo a insistir, en que nos sentemos las tres Administraciones e intentemos buscar la solución menos dolosa para el pueblo de Carbonera" para afrontar esta polémica que "ha hecho daño a la imagen del pueblo de Carboneras" y se busque una "solución negociada" incluso con la promotora.

Asimismo, se ha referido a los planes anunciados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de realizar la expropiación parcial del hotel para iniciar su derribo, inicialmente, en un plazo de cinco meses desde febrero.

"Estaba confundida, equivocada o mentía, pero el hotel del Algarrobico sigue estando en la playa del mismo nombre, y mucho nos tememos que van a pasar varios años hasta que, definitivamente, ese hotel sea declarado totalmente ilegal y se derribe", ha dicho antes de recordar que este asunto solo se vuelve recurrente ante las citas electorales.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carboneras, Lorenzo González, también se ha referido a las palabras de Montero que ha encadenado con la ausencia del portavoz municipal socialista, José Luis Amérigo. "Hoy esperábamos aquí a sus concejales defendiendo lo que defendió su ministra y, como vemos no están. Hay poca seriedad", ha lamentado.

CONCEJALES DE VIAJE O ENFERMOS

El acuerdo por el que ahora se abre un periodo de diez días para que los afectados puedan presentar sus alegaciones ha salido adelante con el voto favorable del primer edil y los cinco ediles del PP que conforman su equipo de gobierno, a quienes se ha unido el concejal Andrés Belmonte, oficialmente miembro del grupo municipal del PSOE pero apartado en la práctica de las filas socialistas.

El resto de la corporación no ha asistido, si bien algunos han justificado su ausencia por vías oficiales y otros por mensajes de WhatsApp que no se han tenido en cuenta, entre ellos, el exalcalde Felipe Cayuela (PP), quien hace unos días comunicó su paso al grupo de no adscritos por discrepancias con su partido.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, --quien votó en contra del acuerdo en comisión informativa-- ha comunicado que se encontraba en un viaje programado hace "más de dos meses" mientras que Vanesa Fuentes y Francisco Capel Soto han aludido a motivos "de salud" mediante un escrito registrado a las 8,30 horas por la propia Fuentes.

"Esperamos que en los próximos días traigan el justificante médico los que dicen estar enfermos o mal de salud, y esperamos también que el viaje del señor portavoz José Luis Amérigo sea de una importancia decisiva para no asistir a este pleno tan importante", ha dicho el alcalde, quien ha lamentado que no se haya presentado al Pleno para el debate sobre una licencia otorgada en 2003 cuando el Ayuntamiento era gobernado precisamente por el PSOE.

La sesión, de apenas 15 minutos de duración, ha arrancado en hora pese a los problemas registrados en el Ayuntamiento desde bien temprano, cuando la casa consistorial se encontraba sin luz ni internet, según ha explicado Hernández, quien ha detallado que el suministro se ha podido restablecer media hora antes del Pleno gracias a la mediación de una funcionaria.