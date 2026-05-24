La Policía Nacional celebra en Almería su carrera solidaria Ruta 091 con más de 700 personas inscritas

Lance de la carrera solidaria Ruta 091 en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado en Almería una nueva edición de la carrera solidaria Ruta 091, una cita deportiva y benéfica que ha alcanzado un récord de participación con más de 700 personas inscritas y que ha vuelto a demostrar la "gran respuesta de la sociedad almeriense ante las iniciativas que unen deporte, solidaridad y compromiso social".

Tal y como ha emitido el Cuerpo en una nota, la recaudación obtenida con esta edición irá destinada a Aspaym Almería, asociación especializada en mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas en la provincia.

Con este apoyo, la Policía Nacional quiere contribuir a la labor diaria de una entidad que trabaja por la inclusión, la autonomía personal, la asistencia y la plena participación social de personas con especiales necesidades de apoyo.

En contexto, la jornada contó con modalidades diseñadas para toda la familia. Además de la prueba principal, con un recorrido de siete kilómetros, la edición incluyó carreras infantiles distribuidas por distintas categorías de edad y una modalidad adaptada para personas con movilidad reducida, "reforzando el carácter inclusivo de una prueba que nació con vocación de estar abierta a toda la ciudadanía".

Asimismo, la Policía Nacional ha valorado que uno de los grandes atractivos de esta edición fue el recorrido, que tuvo salida en el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas y atravesó el interior del propio centro comercial, en una iniciativa pionera que permitió a los corredores vivir una "experiencia distinta y muy celebrada" por los participantes. El trazado, unido al ambiente de la prueba, fue "uno de los aspectos más valorados" por los inscritos al finalizar la carrera.

También tuvieron una gran acogida las camisetas oficiales de la prueba, que destacaron por su diseño y se convirtieron en "uno de los elementos más reconocibles de esta edición". Así, "numerosos participantes resaltaron la originalidad de la imagen elegida para la carrera, vinculada al enclave cinematográfico de Oasys Minihollywood".

Durante la mañana de este domingo, la Policía Nacional instaló una exposición de vehículos y medios policiales que congregó a "numerosos curiosos", especialmente familias con niños, que pudieron acercarse al trabajo diario de los agentes y conocer de primera mano algunos de los recursos operativos utilizados por la institución.

La carrera contó con premios en distintas categorías y con varios sorteos sorpresa entre los participantes, entre ellos entradas para el próximo partido de la Unión Deportiva Almería, una camiseta firmada por los jugadores, cestas de fruta y verdura, y entradas familiares para visitar Oasys Minihollywood.

La Ruta 091 es un circuito nacional de carreras solidarias impulsado por la Policía Nacional que nació con el objetivo de acercar la institución a la ciudadanía a través del deporte, la convivencia y la solidaridad. Desde su creación en 2018, esta iniciativa se celebra "de forma ininterrumpida en numerosas ciudades españolas, consolidándose como uno de los proyectos sociales y deportivos más reconocibles de la Policía Nacional".

Cada edición destina sus beneficios a asociaciones y colectivos de carácter social, "promoviendo además hábitos de vida saludables, valores de inclusión y cohesión social, así como una imagen cercana y comprometida de la Policía" con las comunidades locales en las que desarrolla su labor diaria. En Almería, esta edición ha reforzado ese espíritu, convirtiendo la mañana en una "fiesta deportiva" abierta a familias, corredores, menores, personas con movilidad reducida y ciudadanos que quisieron sumarse a una causa solidaria.

Muchos de los participantes manifestaron su satisfacción por el desarrollo de la prueba, destacando la organización, el ambiente familiar, el recorrido y las actividades paralelas. Varios de ellos señalaron que esta había sido "la edición más interesante" de cuantas habían participado y trasladaron su intención de volver a inscribirse el próximo año.

Por su parte, la Policía Nacional agradece la colaboración de Santander, Mupol, Centro Comercial Torrecárdenas, Agroponiente, Asesoría Beltrán, Canal Sur, La Voz de Almería, Grupo Control, Michelin, Unión Deportiva Almería, Cadena SER, Oasys Minihollywood, Briseis, Vithas, Postureo Almería y Salud Responde 061, así como el apoyo institucional del Ayuntamiento de Almería.

Con esta nueva edición de la Ruta 091, la Policía Nacional en Almería "reafirma su compromiso con la sociedad almeriense mediante una iniciativa que trasciende la competición deportiva y que convierte cada dorsal en una muestra de apoyo a quienes más lo necesitan".