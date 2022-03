Del Pozo dice que no ha "parado de dar actividad" al CAF y anuncia dos nuevas plazas de Gerencia y Programación

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha indicado este miércoles que su departamento "no ha parado de dar actividad" al Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) con sede en Almería y ha anunciado que en "muy poco tiempo" se van a convocar dos nuevas plazas para "Gerencia y Jefatura de Programación" que van a "ayudar a mejorar mucho su funcionamiento" y preparar los actos para conmemorar el 30º aniversario de su creación en noviembre.

"El CAF llega a este aniversario gozando de muy buena salud", ha trasladado Del Pozo durante una comparecencia en la Comisión de Cultura a petición del grupo parlamentario del PSOE y que, por boca de su diputado José Luis Sánchez Teruel, le ha expuesto un decálogo con necesidades y propuestas de mejora para la institución, que ha calificado de "Ferrari de la Cultura" al que el Gobierno andaluz "tiene desde hace dos años sin conductor, abandonado y con polvo".

La consejera, quien ha destacado el "tono constructivo" de la intervención del parlamentario del PSOE y ha dicho "tomar nota" de lo expuesto, ha defendido el modelo de gestión de su consejería en el CAF al tiempo que ha destacado el "esfuerzo presupuestario" que, a su juicio, "ha repercutido en la programación de actividades, comisariadas por profesionales de reconocido prestigio".

Del Pozo ha apuntado que en el bienio 2020-2021 se invirtieron "219.000 euros", mientras que en el ejercicio 2018 la inversión fue "de 55.000 euros", y ha precisado que, en 2020, "a pesar de la pandemia, se programaron cuatro exposiciones que atrajeron a 11.200 visitantes y en 2021, más de un centenar de actividades con la participación de 15.000 personas".

Al hilo de esto, ha considerado que el CAF se ha convertido en "gran instrumento importantísimo de cohesión social" mediante "itinerancias y colaboraciones".

"No hemos parado de programar en el CAF y, no solo no hemos parado de programar, sino que no hemos parado de vincularlo mediante colaboraciones con otras instituciones, con otras provincias, y con otras colecciones", ha añadido.

Sobre el anuncio de convocatoria de dos nuevas plazas, ha reprochado que estaba "desdotadas" desde el año 2006 por gobiernos anteriores y ha incidido en que estas serán dos "incorporaciones importantes, que van a funcionar muy bien porque serán 'in situ'".

En esta línea, ha remarcado que de la actual plantilla del CAF, seis trabajadores pertenecen a la Agencia de Actividades Culturales y "solo dos a la Relación de Puestos de Trabajo (RTP)", y que tampoco contaba con la "figura de un gerente".

"La falta de personal importante se viene arrastrando desde hace tiempo; podemos mejorar mucho más y estamos en ello; tomamos buena nota, pero hemos heredado un cuadro de personal complicado, lo que, junto a la pandemia, se ha convertido en una cuestión que nos ha condicionado mucho", ha concluido.

Por su parte, Sánchez Teruel ha lamentado lo que ha calificación de "devaluación" del CAF, que se ha convertido "en una simple sala de exposiciones, con una actividad muy mermada".

Ha señalado a dos decisiones de la Consejería que pasan por "la de sustituir la dirección profesional del CAF por una dirección política y la de reducir notablemente la plantilla del centro, que hoy ha perdido casi un 50 por ciento de los trabajadores de los que disponía hace tres años".

"Se trataba de personal cualificado y experimentado que ha dejado de trabajar en el CAF y que no ha sido relevado por nuevo personal de igual o superior cualificación", ha lamentado al tiempo que ha considerado que tiene una "repercusión directa sobre la vida del CAF, su programación, sus actividades, la formación que ofrece y la conservación y ampliación de sus fondos patrimoniales y bibliográficos".

Al hilo de esto, ha detallado que desde que el CAF "perdió su dirección profesional en 2019, se ha programado la mitad de lo que se programaba cuando el centro tenía un director" y ha criticado que "no se dé uso alguno" al plató de fotografía, se haya "paralizado la adquisición de nuevos fondos", hayan "disminuido los talleres y seminarios que eran seña de identidad del CAF, se hayan "reducido enormemente las publicaciones propias" o el hecho de que "no se puedan utilizar los equipos profesionales con los que cuenta el centro porque ya no hay técnico de laboratorio, entre otras cuestiones".

Sánchez Teruel ha reprochado, asimismo, que el centro "carezca de un conservador que administre la conservación y digitalización de los fondos" y ha pedido a Del Pozo que "enfoque su mirada de forma correcta hacia el CAF como un centro de referencia nacional en fotografía".