PP acusa al PSOE de "seguir torpedeando" el derribo del Algarrobico al aplazarse la anulación de la licencia

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - PP

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha acusado al PSOE de "seguir torpedeando" el derribo del hotel de El Algarrobico después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras haya aplazado, con los votos del PSOE y de los concejales no adscritos, el acuerdo para anular la licencia de obras del establecimiento.

Fernández-Pacheco ha manifestado en una nota que "quienes fueron los responsables de que se construyera esta aberración urbanística de manera ilegal, siguen poniendo palos en la rueda a la solución".

El máximo dirigente provincial del PP ha lamentado que "mientras María Jesús Montero hacía una 'performance' absolutamente electoralista prometiendo hace un año que lo tiraría en cuatro meses, sus concejales de Carboneras han demostrado hoy que el PSOE no quiere poner fin al hotel".

Así, ha recordado además que tanto la Junta de Andalucía como el PP de Carboneras "llevan tiempo trabajando para avanzar en una solución definitiva que permita recuperar este espacio protegido y cerrar una polémica que ha perjudicado durante años la imagen de la provincia".

"Todo esto ocurre mientras la Junta de Andalucía y el PP de Carboneras siguen dando pasos en positivo para solucionar un desastre urbanístico y medioambiental que ya ha durado demasiado tiempo", ha recalcado.