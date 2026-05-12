Chaves (PSOE) defiende la apuesta por la cultura como una "estrategia inteligente"

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (2i); la exconsejera de Cultura Rosa Torres (2d) y el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar (1i), ofrecen una rueda de prensa, en la puerta del Museo Picasso en un acto enm - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha considerado que "la cultura no es un lujo" y ha señalado que "apostar por la cultura desde una administración es una estrategia inteligente".

Así lo ha dicho en una comparecencia antes los periodistas este martes a las puertas del Museo Picasso de la capital malagueña, junto al secretario general del PSOE de Málaga y candidato al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, y a la exconsejera de Cultura de la Junta Rosa Torres.

Chaves ha lamentado que la cultura no esté ocupando el lugar que merece en esta campaña electoral y ha señalado que "no es muchas veces el centro de un debate público muy amplio, muy extenso que llegue a mucha gente".

Pero sí ha reseñado la apuesta de los gobiernos socialistas por la cultura, que ha ejemplificado en el Museo Picasso, que ha considerado "clave" para la transformación urbana, cultural y económica de la capital y que, ha dicho, contribuyó a la rehabilitación del centro histórico y a consolidar a Málaga como ciudad cultural.

"Me siento emocionado por estar aquí. Recuerdo perfectamente las dificultades que tuvimos para sacar adelante el Museo Picasso y también cómo era este entorno, un barrio abandonado, oscuro y deteriorado", ha señalado Chaves, quien ha recordado el papel de Christine Picasso, fallecida recientemente, a la que ha definido como "el alma" que impulsó el proyecto.

Por su parte, Aguilar ha reivindicado el legado de los gobiernos socialistas en materia cultural y ha asegurado que "aquí empezó todo", en referencia al Museo Picasso. "Fue la pieza clave sobre la que se construyó la transformación de Málaga, tanto urbana como cultural", ha dicho.

Aguilar ha subrayado que el PSOE quiere "seguir ganando el futuro cultural de Málaga y Andalucía" desde el orgullo por las políticas impulsadas por los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. "La derecha ha intentado borrar esa historia, pero la realidad de los hechos está aquí y eso es indeleble", ha defendido.

El candidato socialista ha anunciado que el PSOE propone recuperar el Pacto por la Cultura en Andalucía, de la mano de los agentes culturales, creadores, asociaciones y profesionales del sector. "Entendemos la cultura como un agente democratizador. Tiene que ser una cultura para todos y todas, y para todos los territorios", ha explicado.

En este punto, ha defendido que la actividad cultural no puede concentrarse únicamente en el centro de Málaga, sino que debe extenderse "a los barrios y a todos los municipios de la provincia". También ha apostado por combatir la precariedad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, reducir la burocracia que afecta al sector y dotar de más recursos a la Consejería de Cultura.

"La cultura también es industria y desarrollo económico, pero no puede ser solo un elemento turístico más. Debe ser un elemento de participación, de crecimiento personal y de igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas", ha concluido.

