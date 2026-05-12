PP Sevilla destaca el "peso empresarial" de Los Palacios en el "liderazgo económico" de la provincia

La candidata número uno del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, en un encuentro - PP

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado este martes en un encuentro con la Asociación de Empresarios de Los Palacios y Villafranca que "la actividad empresarial, la actividad emprendedora y la actividad económica que tiene Los Palacios es una de las más importantes".

"De hecho, gran parte del liderazgo que tiene ahora mismo económicamente y en desarrollo la provincia de Sevilla, pasa, precisamente, por el trabajo que están haciendo nuestros emprendedores, nuestros autónomos, nuestros empresarios en este municipio", ha subrayado en una nota de prensa emitida por el grupo.

"Dentro de la provincia, Los Palacios el segundo municipio que más autónomos, que más emprendedores, que más empresas aporta a la provincia de Sevilla", ha apostillado.

Así, ha remarcado que el número de ocupados desde finales de 2018 se ha incrementado en la provincia de Sevilla en 109.000, un 14,61%, hasta los 854.900, máximo histórico.

En cuanto al número de autónomos, "otro indicador en alza", ha señalado que "la provincia de Sevilla, cuenta con 12.677 autónomos más desde diciembre de 2018, alcanzando los 122.321, la cifra más alta de la serie histórica".

Por otro lado, ha indicado también que, en los últimos años, Sevilla, ha captado cerca de 2.000 millones de euros de nueva inversión industrial en los sectores aeroespacial, agroindustria, químico, metalúrgico y en la industria del sector minero.

Así, Patricia del Pozo ha resaltado que "Andalucía, gracias a las políticas y la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, es hoy una tierra que avanza, que compite y que lidera".

"Hemos pasado de estar a la cola a situarnos a la cabeza del crecimiento económico de España. "La fórmula para esta estabilidad económica: estabilidad política, diálogo, moderación, bajada de impuestos y el consenso con todas las administraciones, entidades y sociedad civil" ha afirmado.

