Rosa Rodríguez (Por Andalucía) propone en Córdoba una banca pública y reducir burocracia a las pymes

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha presentado este martes en la capital cordobesa una de las propuestas que la coalición llevará a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, centrada en apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores y trabajadoras autónomas, y que pasa por crear "una banca pública andaluza y reducir la burocracia para ayudar a autónomos y pequeñas empresas".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha señalado que miles de autónomos y pequeñas empresas "se enfrentan cada día a interminables trámites burocráticos y a enormes dificultades para poner en marcha y mantener sus negocios", una situación que, según ha explicado, dificulta la creación de empleo y el desarrollo económico de la provincia.

Ante esta realidad, Por Andalucía propone la creación de una banca pública andaluza, "gestionada y controlada por el Parlamento de Andalucía", destinada a facilitar préstamos y créditos a pequeñas empresas y personas autónomas para impulsar sus proyectos y garantizar su continuidad.

La candidata de la coalición de izquierdas ha explicado que esta medida "se financiaría recuperando recursos económicos perdidos por las rebajas fiscales" a los más ricos "impulsadas por el Gobierno andaluz del PP". A este respecto, Rodríguez ha señalado que las políticas fiscales del presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, "han provocado un agujero de más de 2.100 millones de euros en las arcas andaluzas, debido a las rebajas fiscales aplicadas a las grandes fortunas".

Frente a ello, desde Por Andalucía defienden que "quienes más tienen deben contribuir más al sostenimiento de los servicios públicos y al impulso económico de Andalucía", siendo el objetivo "redistribuir la riqueza para ayudar a quienes levantan cada día la persiana de sus negocios y generan empleo".

Además, Por Andalucía ha reclamado "una simplificación de los trámites administrativos y burocráticos que afrontan autónomos y pequeñas empresas para acceder a subvenciones y ayudas públicas", considerando que actualmente existen "demasiadas trabas que dificultan su actividad".

Otro de los aspectos abordados ha sido el elevado precio de los alquileres de los locales comerciales. La coalición ha propuesto limitar el precio de estos alquileres, "del mismo modo que se plantea topar el precio de la vivienda", buscando facilitar que pequeños negocios y trabajadores autónomos puedan desarrollar su actividad "sin verse asfixiados por los costes".

Rodríguez ha concluido asegurando que estas propuestas buscan "hacer una distribución justa de la riqueza", garantizando que "los recursos públicos sirvan para reforzar los servicios públicos y favorecer el desarrollo económico y social de Córdoba y del conjunto de Andalucía".