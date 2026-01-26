El PP de Almería acusa al Gobierno de "engañar" al Poniente con el agua y advierte de la devolución de fondos europeos

Los parlamentarios andaluces del PP de Almería Julia Ibáñez, Juan José Salvador y Ángeles Martínez, junto a la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa, durante la comparecencia. - PP

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios andaluces del PP de Almería han acusado al Gobierno central de "engañar" al Poniente almeriense en materia de agua y han advertido de que la falta de ejecución de infraestructuras hídricas "clave" obligará a devolver más de 90 millones de euros de fondos europeos Next Generation destinados a la comarca.

Así lo han señalado este lunes los parlamentarios andaluces Julia Ibáñez, Juan José Salvador y Ángeles Martínez, junto a la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa, en una nota en la que han criticado la gestión del Ejecutivo central en materia de infraestructuras hídricas en la provincia.

La parlamentaria Julia Ibáñez ha señalado que "los almerienses llevan ocho años de incumplimientos, en una provincia en la que el agua es sinónimo de economía, empleo, agricultura, igualdad de oportunidades y futuro".

En este contexto, ha recordado la importancia de la desaladora del Campo de Dalías, que abastece a El Ejido, Vícar y Roquetas de Mar, da servicio a cerca de 300.000 personas y produce 30 hectómetros cúbicos anuales, "permitiendo además reducir la sobreexplotación de acuíferos".

Ibáñez ha subrayado que esta infraestructura, una de las mayores de Europa, fue planificada en el Plan Hidrológico Nacional por un Gobierno del PP y puesta en marcha en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, "dejando además diseñada su ampliación para alcanzar los 40 hectómetros cúbicos e incorporar a municipios como Adra, La Mojonera y Balanegra". "Todo estaba previsto hasta que llegó el PSOE al Gobierno y lo único que tenemos son anuncios incumplidos y licitaciones que nunca llegan", ha señalado.

En este sentido, ha recordado las reiteradas promesas del secretario general del PSOE y subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, realizadas en 2024 y 2025, sobre una supuesta licitación y adjudicación "inminente", cuando "la realidad es que estas infraestructuras vinculadas a los fondos Next Generation debían estar terminadas en junio de 2026 y ni siquiera han comenzado".

Entre las actuaciones mencionadas figuran la red secundaria de distribución para abastecimiento, con una inversión de 15,9 millones de euros; el abastecimiento a Adra desde la desaladora, con más de diez millones; la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, con 35,5 millones; y un parque fotovoltaico asociado para mejorar la eficiencia energética, con una inversión cercana a los 30 millones. Todas ellas contaban con financiación europea superior al 60 por ciento.

Ibáñez ha advertido de que "hoy la realidad es que no habrá financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España" y que, si se ejecutan las obras se harán sin estos fondos externos, que el parque fotovoltaico ha quedado fuera del proyecto y que las conducciones y la red secundaria carecen de calendario. "¿Dónde está el dinero europeo? ¿Quién asume la responsabilidad de este escándalo?", ha preguntado.

La parlamentaria 'popular' ha calificado de "inadmisible" que España lleve más de tres años sin Presupuestos Generales del Estado, "lo que genera una absoluta falta de transparencia y planificación, pese a contar con una financiación récord y con más de 163.000 millones de euros asignados por la Comisión Europea desde 2020".

Frente a esta situación, Ibáñez ha puesto como ejemplo la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que ha destinado más de 200 millones de euros a infraestructuras hídricas en la provincia de Almería.

En el Poniente ha destacado actuaciones como los terciarios de Roquetas y El Ejido, las conducciones para llevar agua desalada a todo El Ejido o el nuevo depósito de Roquetas de Mar, con una capacidad de 70.000 metros cúbicos y una inversión cercana a los nueve millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. "Esta es la diferencia entre gobernar o anunciar, entre cumplir o mentir, entre trabajar o abandonar", ha afirmado.

Ibáñez ha reclamado "respeto al Poniente almeriense por parte del Gobierno de España y del PSOE de Almería, inversiones reales y la asunción de responsabilidades políticas por la pérdida de estos fondos europeos, destinados a una comarca que produce, exporta y genera empleo".

ADVERTENCIA SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS DEL PRTR

Por su parte, Maribel Sánchez Torregrosa ha recordado que el 26 de febrero de 2025 el PP llevó a la Comisión de Transición Ecológica una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno el cumplimiento de todas las infraestructuras hídricas de su competencia en la provincia, entonces abandonadas. En el caso de la desaladora del Campo de Dalías, el PP reclamó el "inicio urgente" de su ampliación.

Un año después, según ha reprochado la diputada, "el Gobierno de Sánchez no ha acatado ese mandato aprobado por el Congreso de los Diputados", pese al voto en contra del PSOE y del diputado socialista por Almería Juan Antonio Lorenzo, quien alardeaba públicamente de la ejecución de fondos europeos para estas obras. "Se demuestra ahora que nos mintieron a todos", ha aseverado.

En su intervención, Sánchez Torregrosa ha alertado de que el pasado 20 de enero de 2026 se conoció que en la última adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a iniciativa del propio Gobierno, "gran parte de estos fondos han desaparecido".

"Ya sabemos dónde están esas plantas fotovoltaicas, esas infraestructuras hídricas y esos fondos europeos que iban destinados, entre otras actuaciones, a la desaladora del Campo de Dalías: han desaparecido de la adenda del PRTR aprobada el 20 de enero de 2026", ha criticado.

Como ejemplo, ha citado el Hito 429, relativo al suministro de energía fotovoltaica a las plantas de desalinización y a su distribución, incluido en la adenda de 2023 y eliminado en la aprobada en 2026.

Asimismo, la diputada nacional ha exigido al subdelegado del Gobierno y al diputado socialista por Almería que "salgan esta misma semana a pedir perdón a los más de 700.000 almerienses" por "engañarles y jugar con sus expectativas" respecto a unas infraestructuras hídricas que dependen del Gobierno de España y "permanecen completamente abandonadas".

"Almería no se merece un Gobierno que está causando tanto daño a los intereses de la provincia y que incumple de forma sistemática sus compromisos en una materia vital para el desarrollo de la provincia como es el agua", ha apostillado.