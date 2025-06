El PP de Almería critica el "castigo" hídrico del Gobierno central y asegura que defenderá los intereses de los regantes

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El PP de Almería ha criticado que el Gobierno central "castiga" a la provincia en materia hídrica al no haber traído "ni un metro cúbico de agua más en siete años" y ha asegurado que estará junto a los agricultores para "defender sus intereses" y "reivindicar que no se produzca un nuevo recorte como pretende el Gobierno" en relación al trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha trasladado el grupo 'popular' en un comunicado, durante el I Foro 'Agua y Futuro en Almería', celebrado este lunes en Huércal-Overa (Almería), en el que han participado diferentes representantes del sector en la provincia.

El presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha manifestado que "el agua es el pilar de la economía y el bienestar de la provincia de Almería" y ha destacado varios datos que demuestran su relevancia. "Almería consume anualmente 558 hectómetros cúbicos, de los que el 82 por ciento se destina a riego", ha precisado.

Asimismo, ha señalado que la provincia produce un kilo de tomates con solo 27 litros de agua, lo que, a su juicio, "demuestra la eficacia del modelo almeriense en el mundo".

García ha defendido que "el PP de Almería apuesta por compatibilizar el uso de todas las fuentes hídricas, trasvases, agua desalada, regenerada, superficial y subterránea", y ha reclamado al Ejecutivo central que cumpla con las desaladoras de su competencia, como la del Bajo Almanzora, y ejecute las ampliaciones previstas en las de Campo de Dalías y Carboneras.

El presidente 'popular' ha advertido también sobre el trasvase Tajo-Segura y ha afirmado que "el PP siempre defenderá los intereses de nuestros agricultores, estaremos a su lado y reivindicaremos que no se produzca un nuevo recorte como pretende el Gobierno".

GESTIÓN DEL AGUA

En su intervención, el también presidente de la Diputación Provincial ha comparado la gestión del agua con la de la energía: "Cuando se habla de energía nadie cuestiona que si en Almería se produce energía eólica o solar después se vuelque a la red y se lleve al resto de España".

"La energía se reparte para el conjunto del país y el agua es energía y no se puede poner en duda que tiene que ocurrir lo mismo", ha declarado, para añadir que "estamos ante una decisión política que lo único que busca es arruinar la vida a miles de familias que transforman el agua en alimentos para el resto de Europa".

En este sentido, García ha insistido en que "el agua es la sangre que nos hace asentar la población, que nos hace crear vida donde había un desierto" y ha apelado "al apoyo de administraciones como la Junta que se ha volcado con la provincia, frente a un Gobierno de España que castiga a Almería en materia hídrica como así se demuestra si tenemos en cuenta que en siete años no han traído ni un metro cúbico de agua más a esta tierra".

El secretario general del PP de Almería y consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la importancia de la "planificación en materia de agua como hace el Gobierno andaluz de forma eficiente y ordenada" y ha apelado al concepto de "solidaridad".

"El agua no es de nadie, es de todos, es un bien público que la Administración Pública tiene el deber de ordenar. El agua es de los españoles y tenemos que desterrar la idea de que hay determinadas Comunidades Autónomas que hacen un favor al Levante con los trasvases", ha expresado.

Por otra parte, se ha referido a la "necesidad de acompañar la planificación con infraestructuras hídricas, algo que en Almería se está haciendo eficazmente de la mano del Gobierno de Juanma Moreno".

En este sentido, Fernández-Pacheco ha recordado algunas de las infraestructuras que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en la provincia, como la depuradora de Mojácar con una inversión de más de 19 millones; la depuradora y la potabilizadora de Cuevas del Almanzora, así como otras actuaciones en el Poniente, Níjar o Almanzora.

"No hay una sola comarca en la provincia en la que la Junta no esté invirtiendo, y mientras que con los gobiernos socialistas el dinero recaudado con el canon del agua no se ejecutaba, ahora, el Gobierno de Juanma Moreno invierte más de lo que recauda en este concepto", ha afirmado.

El secretario general del PP ha insistido en que "Andalucía tiene que estar preparada ante la sequía" y ha lamentado que "en la comunidad autónoma existan 20 proyectos declarados de interés general del Estado y el Gobierno de España no los ejecute".

"El agua es vida, sin agua no hay futuro ni presente y aunque queda mucho por recorrer, en Andalucía vamos por el buen camino de la mano del Gobierno de Juanma Moreno, que desde que llegó a la Junta ha movilizado más de 2.000 millones para preparar este territorio frente a la sequía", ha aseverado.

Fernández-Pacheco se ha referido también al trasvase Tajo-Segura y ha señalado que "el recorte previsto por el Gobierno de España no obedece a criterios técnicos ni científicos, obedece única y exclusivamente a que Pedro Sánchez se lo prometió a Page en un mitin en Albacete. Y una decisión política se ha revestido de decisión científica cuando tendría que ser lo contrario".

Asimismo, ha asegurado que "la Junta de Andalucía va a defender a los regantes y va a luchar por sus derechos, porque este nuevo recorte no es un ataque a Cuevas, Huércal-Overa o Pulpí, es un ataque a toda Andalucía y así lo asumimos desde el Gobierno andaluz".

En el foro también ha intervenido el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, quien ha tachado de "indignante los numerosos recortes al trasvase Tajo-Segura" y insistido en que "sin agua no hay economía y sin economía no hay futuro para esta tierra".

Fernández ha expresado que "el PP no va a dejar de luchar por los huercalenses que sostienen a sus familias gracias a la agricultura" y ha abogado por "seguir defendiendo los miles de puestos de trabajo que la agricultura genera en la provincia".

El regidor ha pedido que "el agua deje de ser utilizada como moneda de cambio por los gobiernos socialistas" y ha exigido una "estrategia nacional del agua que tenga en cuenta criterios técnicos y la solidaridad entre las regiones de nuestro país".

MESAS REDONDAS

Durante la celebración del Foro han tenido lugar dos mesas redondas. La primera, bajo el nombre 'Agua y Territorio: Gobernanza y Sostenibilidad Hídrica en Almería', ha sido moderada por José Carlos Álvarez, vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP de Andalucía.

En ella han intervenido José Colomina, director de la delegación de Aqualia en Almería y Málaga; Álvaro Islan, director ejecutivo de Hidralia en Almería y Jaén; Eduardo Cano, jefe de centro de Gestagua; David Lozano, gerente de Galasa; y Luis Pérez, director gerente de Codeur.

La segunda mesa redonda, bajo el título 'El campo almeriense frente al reto del agua: Sostenibilidad y Compromiso', ha sido moderada por Aránzazu Martín, vicesecretaria de Agricultura del PP de Almería.

En ella han intervenido José Antonio Maldonado, presidente de Feral y portavoz de la Mesa del Agua; Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios del Almanzora; y Rafael Úbeda, representante de la CUMA Río Aguas.