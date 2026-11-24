Los candidatos del Partido Popular de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo y Rafael Hernando, la candidata al Senado, Ana Martínez Labella, y la vicesecretaria general del PP de Almería capital, María del Mar Vázquez, en el encuentro. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular (PP) de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha pedido no utilizar a los pensionistas como "arma arrojadiza" entre partidos y ha reclamado a los electores que confíen en la formación y en Alberto Núñez Feijóo para abrir una etapa política basada en "la estabilidad y la mejora de las condiciones de vida".

Así lo ha expuesto en un encuentro con personas mayores celebrado este martes en Almería junto al también candidato al Congreso Rafael Hernando, la candidata al Senado Ana Martínez Labella y la vicesecretaria general del partido en la capital, María del Mar Vázquez. Durante el acto, Crespo ha afirmado que "las personas mayores son sagradas y sus pensiones también" y ha añadido: "No tienen nada que temer con el PP, porque tenemos muy claro que hay que garantizar sus pensiones y actualizarlas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC)".

La candidata al Congreso ha criticado que durante la campaña electoral se utilice a los pensionistas como "arma arrojadiza" entre partidos y ha defendido que merecen "respeto, certezas y políticas que preserven su poder adquisitivo". En este sentido, ha advertido de que las subidas de las pensiones pierden capacidad real cuando suben al mismo tiempo la cesta de la compra, la inflación y la presión fiscal.

Asimismo, Crespo ha señalado que "España ha cambiado mucho en estos ocho años" y ha sostenido que los ciudadanos necesitan un Gobierno que aporte "seguridad y soluciones". Además, ha añadido que el PP plantea una alternativa de "tranquilidad", con bajadas de impuestos y un proyecto de reconstrucción nacional liderado por Feijóo, "sin revancha, pero con contundencia para hacer un cambio a mejor".

AVANCES PARA LA PESCA EN EL MEDITERRÁNEO

Por otra parte, Crespo ha destacado que el Parlamento Europeo ha aprobado este martes por mayoría un informe impulsado por el Partido Popular Europeo con el fin de mejorar las condiciones de la flota mediante la reforma del Reglamento del Mediterráneo.

La iniciativa insta a la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea a tener en cuenta la recuperación de los caladeros y a avanzar hacia los 180 días de faena para los pescadores. Asimismo, plantea reducir la dependencia de especies consideradas más vulnerables, como la merluza, suprimir el doble etiquetado de la gamba y permitir que se incorporen informes científicos.

"Hoy hemos dado un pasito más para nuestros pescadores con la aprobación de este dossier", ha señalado Crespo, quien ha confiado en que el texto tenga incidencia en las próximas negociaciones de los días 14 y 15, en las que los representantes almerienses defenderán los intereses de la flota.

Por su parte, Vázquez ha agradecido la participación de los mayores en este encuentro y ha destacado que representan "un pilar fundamental de nuestra sociedad, no solo por todo lo que han contribuido, sino también por todo lo que todavía tienen que aportar, por su experiencia y autonomía".

La vicesecretaria general del PP de Almería capital ha explicado que el objetivo del encuentro era trasladar cómo han cambiado las condiciones de vida de los mayores durante los últimos ocho años, especialmente por el encarecimiento de la cesta de la compra y el aumento del coste de la vida. "Aunque las pensiones hayan subido, si todo lo demás sube, es evidente que el dinero no llega para tanto", ha señalado.

Vázquez ha defendido que el PP quiere ofrecer a los mayores "no solo un diagnóstico de los problemas, sino también esperanza e ilusión con las medidas que pondrá en marcha Feijóo si llega al Gobierno". Entre ellas, ha destacado el compromiso de blindar las pensiones por ley y garantizar su actualización conforme al IPC.

Asimismo, ha subrayado que los mayores también están preocupados por el futuro de sus hijos y nietos, por lo que ha defendido la necesidad de reducir las cargas fiscales, facilitar el acceso al empleo y a la vivienda y ofrecer más oportunidades a los jóvenes para que puedan emanciparse y construir su propio proyecto de vida.

Por último, ha animado a los asistentes a respaldar al PP en las urnas y confiar en el proyecto de Feijóo para iniciar una nueva etapa de "oportunidades, estabilidad y bienestar para todos".