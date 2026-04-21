El PP destaca la inversión sanitaria en Almería y defiende "un salto sin precedentes" en Atención Primaria

Foro de Sanidad del PP celebrado en Mojácar. - PP ALMERÍA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El PP de Almería ha celebrado en Mojácar un Foro de Sanidad para analizar la evolución del sistema sanitario en la provincia, en el que ha puesto en valor la inversión sanitaria realizada y ha defendido un "salto sin precedentes" en la Atención Primaria, con la construcción de seis nuevos centros de salud en distintos municipios.

En el acto han participado la candidata al Parlamento Andaluz, Ángeles Martínez, el secretario de Asistencia Sanitaria del PP Andaluz, Juan de la Cruz Belmonte, y el coordinador de la campaña en el Levante almeriense, Francisco García, según ha detallado la formación política en una nota.

Por su parte, Martínez ha puesto en valor que "el Gobierno de Juanma Moreno ha realizado una inversión histórica de más de 170 millones de euros que ha supuesto un auténtico revulsivo para la sanidad almeriense".

En este sentido, ha destacado que "esta inversión ha permitido la creación de tres nuevos centros de referencia como el Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor, el Centro de Especialidades Bahía de Almería y el Hospital de Roquetas de Mar, que se pondrá en marcha en breve para transformar la atención sanitaria de miles de almerienses".

Asimismo, ha subrayado como "un hito histórico la implantación del primer equipo PET-TAC en el Hospital Universitario Torrecárdenas, que beneficia a unas 3.000 personas al año y evita desplazamientos fuera de la provincia", junto a "la incorporación de nuevas resonancias magnéticas y aceleradores lineales que mejoran la capacidad diagnóstica".

Asimismo, la 'popular' ha explicado que la Atención Primaria también ha dado "un salto sin precedentes" con la construcción de seis nuevos centros de salud en municipios como Mojácar, Olula del Río, Vícar o Benahadux, además del nuevo centro de El Ejido Norte actualmente en construcción.

En relación a los profesionales, el secretario de Asistencia Sanitaria del PP Andaluz ha señalado que la sanidad pública "se sustenta en sus trabajadores". En este contexto, ha destacado que en Almería se ha producido un "crecimiento histórico de plantilla", pasando de 7.042 profesionales en 2019 a más de 11.000 previstos en 2026, lo que supone un incremento del 57%.

"Este aumento no solo es cuantitativo, sino también cualitativo, con más especialistas, refuerzo en enfermería, ampliación de servicios como fisioterapia y odontología en zonas rurales, e incorporación de nuevas figuras como la enfermería escolar", ha afirmado.

Además, Cruz Belmonte ha destacado la puesta en marcha del grado de Medicina en la provincia como "una medida clave para paliar la falta de médicos ante la inacción del Gobierno de España en la convocatoria de plazas MIR".

Por su parte, el coordinador de la campaña en el Levante almeriense ha agradecido "el compromiso firme del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad en la provincia de Almería, que se traduce en inversiones, infraestructuras y mejora de los servicios para todos los ciudadanos".

García ha señalado que "el impulso que ha experimentado la sanidad en los últimos años es evidente, con más recursos, más profesionales y mejores instalaciones que están repercutiendo directamente en la calidad de la atención".

Finalmente, ha afirmado que "el Gobierno andaluz ha demostrado con hechos que su apuesta por la sanidad pública es real, situando a Almería en el mapa sanitario y garantizando que los ciudadanos reciban una atención moderna y cercana".