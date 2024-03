El PP expone las razones por las que "el cambio se nota" en Almería "gracias al proyecto político de Moreno"

ALMERÍA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería, Javier A. García, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Andaluz, Toni Martín, han clausurado este sábado las jornadas provinciales '5 años con Juanma. El cambio se nota', que se han desarrollado a lo largo de todo el día en la capital.

En este foro se han llevado a cabo cuatro mesas redondas en las que se ha analizado el "importante cambio" que se ha producido en la provincia a través de 'Servicios Públicos de Calidad', 'Acercando a las personas', 'Generación de oportunidades' y 'Agua, sostenibilidad y agricultura', según destaca la formación en un comunicado.

En este sentido, Javier A. García se ha mostrado orgulloso de la "gran familia del PP de Almería" y ha señalado que con jornadas como las de hoy queda patente que "a la provincia le sientan bien los gobiernos del Partido Popular". El presidente del PP ha tendido la mano a los socialistas de bien que se sienten avergonzados por el sanchismo y ha señalado que tienen cabida en el proyecto del Partido Popular, un proyecto que ha supuesto un importante impulso para la provincia y para toda Andalucía, y con el que ha quedado claro que el cambio funciona".

García Molina ha demostrado con datos lo que ha supuesto el Gobierno de Moreno para Almería. "Hoy tenemos un 36% más de sanitarios en la provincia y mil profesores más, ocho centros de salud nuevos y dos nuevos hospitales, más kilómetros de autovía y mejoras en carreteras. Somos el motor económico y social de Andalucía y nuestros ayuntamientos y la Diputación reciben un 45% más de ingresos por parte de la Junta".

"Todo esto se debe al esfuerzo de generaciones pasadas pero también a la certidumbre y a la seguridad que da el Gobierno de Moreno", ha afirmado. Javier A. García, al tiempo que ha señalado que en nuestra provincia "se puede vivir el sueño almeriense" y se ha mostrado orgulloso de que cada vez más personas elijan Almería como referente para vivir y para visitar.

Frente a este importante cambio conseguido con las políticas transversales del PP, el presidente provincial ha lamentado el castigo permanente del Gobierno de Sánchez a Almería y los almerienses. "A estas alturas todavía no tenemos el tercer carril de la A-7 ni los enlaces con Roquetas de Mar y El Ejido; ha sido la Junta la que se ha tenido que hacer cargo de las depuradoras porque el Gobierno de Sánchez no cumple con sus competencias; no es posible que aún no se haya resuelto el problema de la playa de Balerma; y es lamentable que de los 1.775 millones presupuestados para el AVE solo hayan sido capaces de ejecutar 428 millones".

"Nos están tomando el pelo y por eso vuelvo a insistir en que los socialistas de bien se tienen que sentir ninguneados de tener unos responsables públicos a nivel nacional que castigan a Almería. Y lo peor de todo es que hay socialistas de la provincia que apoyan y replican lo que están haciendo a nivel nacional, algo que los almerienses no van a perdonar", ha expresado.

Finalmente ha señalado que el único objetivo del Partido Popular es "que los almerienses vivan mejor y tengan las mismas oportunidades que cualquier otro español" y eso es lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno, gobernar para todos, anteponiendo siempre los intereses de las personas por encima de cualquier otro.

LOGROS DEL 'GOBIERNO DEL CAMBIO'

Por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Andaluz, Toni Martín, ha enumerado algunos de los logros del Gobierno de Juanma Moreno en nuestra comunidad. "La economía en Andalucía hoy crece 2,4 puntos mientras que en España crece 2 puntos; el paro en Andalucía hoy es del 18,1% y hace cinco años del 21,3%; tenemos un récord de afiliados a la Seguridad Social con 577.000 afiliados más que cuando llegó Moreno.

"Somos la comunidad líder en autónomos de España, 573.000 más que hace cinco años; las inversiones extranjeras han crecido un 93% y las exportaciones un 37% en nuestra comunidad, y además invierte mucho más en Sanidad porque hemos pasado de 9.800 millones a 14.200 millones de euros", ha subrayado.

Martín ha insistido en que todo lo logrado se ha conseguido con la premisa de bajar impuestos y ha comparado el importante progreso que se ha producido en Andalucía con lo que está ocurriendo en España. "La democracia española no estaba preparada para que un individuo como Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Nunca imaginamos que alguien con tan pocos escrúpulos pudiera tener en su mano el poder que da gobernar en España".

"A todo presidente del Gobierno se le supone el sentido de Estado, el respeto por la ley, la defensa de la Constitución, el respeto a la separación de poderes, pero nada de eso ha ocurrido. Hoy la democracia, la Constitución, el Estado de Derecho están en la lona por el golpe bajo que han recibido de un gobernante sin escrúpulos, pero os garantizo que dentro de muy poco habrá un gobierno en España que hará que la democracia, la Constitución y el respeto a la ley se levanten y le plante cara a todo aquel que quiera volver a agredirlo como está ocurriendo", ha afirmado.

Por último, ha señalado que "todo PSOE a lo largo de su historia tiene su Koldo", y en Andalucía eran los ERE. "Aquí sabemos cómo acabaron Chaves y Griñán, en España aún no sabemos cómo va a acabar Pedro Sánchez, un gobernante cercado en su entorno político y personal, y estoy seguro que, al igual que pasó en Andalucía los culpables de jugar con el dinero público de todos los españoles acabarán condenados por la justicia y pagando por sus delitos", ha finalizado.