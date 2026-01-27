El PP de La Mojonera (Almería) pedirá bonificar al 50% el recibo del agua tras declararse no apta para el consumo

El portavoz del PP de La Mojonera (Almería) Antonio Tomás. - PP

LA MOJONERA (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El PP de La Mojonera (Almería) llevará al próximo Pleno municipal una moción en la que solicita la bonificación del 50 por ciento del recibo del agua a los vecinos del municipio.

La iniciativa se plantea "como consecuencia de los graves problemas que se vienen produciendo en el suministro en los últimos meses y, especialmente, desde que el agua fue declarada no apta para el consumo el pasado 19 de diciembre", según ha trasladado el PP en un comunicado.

Tal y como recoge la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, La Mojonera ha sufrido "reiterados cortes de agua, en muchos casos sin previo aviso y fuera de los horarios establecidos, a los que se sumaron los cortes prolongados entre los días 17 y 19 de diciembre". Desde esa fecha, el agua del municipio fue declarada no potable.

Debido a una avería en el pozo de Las Cuadras, se empezó a abastecer de agua al municipio a través de un pozo que fue declarado no apto para el consumo humano por parte de la Consejería de Sanidad, "obligando a los vecinos a no poder utilizar el agua del grifo para beber ni para preparar alimentos, limitando su uso sólo para labores de limpieza doméstica e higiene personal".

Desde entonces, "los ciudadanos se han visto forzados a abastecerse mediante camiones cisterna, con las incomodidades que ello conlleva, mientras la información facilitada por el Ayuntamiento de La Mojonera ha sido escasa, confusa y tardía".

El PP ha señalado que los vecinos han tenido que esperar más de un mes para recibir alguna aclaración sobre los trabajos que realizan o los plazos previstos para recuperar la normalidad, "manteniendo una opacidad injustificable en un asunto que afecta directamente a la salud pública.

Esta información es considerada por los 'populares' "insuficiente y que no aclara nada en torno a las labores concretas que se están llevando a cabo para resolver la avería del pozo de Las Cuadras".

Ante esta situación, el Grupo Municipal del PP entiende de "justicia social" que los vecinos "no paguen íntegramente un servicio que no han podido recibir en condiciones normales, motivo por el cual la moción propone bonificar el 50 por ciento del recibo del agua durante el periodo afectado".

Además, la iniciativa incluye la creación de una partida plurianual en los presupuestos municipales destinada a la renovación progresiva de la red de abastecimiento, "con el objetivo de evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse en el futuro".

Los 'populares' recuerdan que el Ayuntamiento sigue con unos presupuestos prorrogados desde 2024 y que las cuentas de los años 2025 y 2026 no se han aprobado, algo que resulta "insólito" con un gobierno con mayoría absoluta y que "lastra al municipio a una parálisis en las inversiones que son necesarias para el pueblo".

Al margen de esta moción, el PP de La Mojonera ha solicitado al equipo de gobierno y, en particular, al alcalde, José Miguel Hernández, que no se realice una "chapuza" en el pozo de Las Cuadras y que se haga un sondeo nuevo.

De este modo, el nuevo sondeo acabaría complementando el suministro de agua junto con el enganche de la desaladora, en caso de que esta última tuviera que realizar labores de mantenimiento o sufriera una avería, "para que el municipio siga contando con un pozo propio que garantice el suministro".

Desde el PP de La Mojonera reclaman "responsabilidad, transparencia y soluciones reales" e insisten en que "la salud y el bienestar de los vecinos deben estar siempre por encima de todo".