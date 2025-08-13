El PP pide a los ministros Puente y Bolaños que "no mientan" ni "ilusionen" con la llegada del AVE a Almería en 2027

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella ha reclamado este miércoles a los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños que "no ilusionen" y que "no sigan mintiendo" a los almerienses con la llegada del AVE en 2027, al advertir de que esta infraestructura no podrá entrar en servicio "antes de 2028" debido a los "innumerables retrasos" acumulados "desde que Pedro Sánchez es presidente".

Las declaraciones se han producido después de la visita de ambos ministros a las obras del Viaducto de los Feos, en la futura línea de alta velocidad Murcia-Almería.

En un comunicado, Martínez Labella ha lamentado que "Puente y Bolaños jueguen con las ilusiones y los intereses económicos de los almerienses con la misma vergüenza con la que el ministro tuitero bromea acerca de los incendios en España, o con la misma soltura con la que manifiesta su nula responsabilidad en el caos ferroviario que ha provocado su pésima gestión".

En este sentido, ha asegurado que "no se puede venir una vez al año para mentirnos a la cara y encima esperar que les aplaudamos, cuando estamos hablando de una infraestructura vital para el desarrollo de la provincia que no será realidad en esta legislatura por mucho que el Partido Socialista se empeñe en ello".

La diputada 'popular' ha reprochado que la excursión de Puente y Bolaños a las obras del AVE se haya convertido en una "tradición veraniega" aprovechada por ellos durante sus vacaciones, y ha lamentado que lo hagan "sin que les dé el más mínimo pudor, al obviar los años de retraso y al olvidar que estas obras fueron las primeras por las que, presuntamente, su compañero y exministro del ramo, José Luis Ábalos, recibió sus primeras mordidas".

Ante esta situación y "consciente del retraso acumulado y de que no se vayan a cumplir los plazos", Martínez Labella ha declinado pasear junto a los ministros por las obras del AVE porque "no nos gusta perder el tiempo en visitas guiadas al país de Nunca Jamás de este Gobierno socialista".

"Como ya hicieron el año pasado y probablemente harán el que viene, han venido el mismo 13 de agosto a decirnos que todo va bien, que las obras llevan un ritmo vertiginoso, cuando todos los almerienses son conscientes de que no se podrán subir al AVE antes de 2028, ya que las obras avanzan a un ritmo muy lento y pausado, y además el tramo de Lorca no estará finalizado antes de 2027, lo que hace imposible que el AVE llegue a Almería para la fecha prevista por los ministros", ha remachado.