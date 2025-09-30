El PP presentará mociones en los ayuntamientos de Almería para "exigir responsabilidades" por los fallos en las pulseras

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella ha anunciado que su formación va a registrar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para "exigir responsabilidades" por los fallos detectados en las pulseras antimaltrato.

El PP pedirá la contratación de una auditoría externa y reclamará tanto al Ministerio de Igualdad como al del Interior que publiquen de forma "inmediata y detallada" los datos sobre los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de Almería.

En un comunicado, Martínez Labella ha asegurado que se trata de "unos fallos que han dejado desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género y que han supuesto la pérdida de información histórica, problemas de localización y cobertura, e incluso casos en los que los agresores se han quitado las pulseras sin dificultad".

La diputada 'popular' ha señalado que, "según han denunciado fiscalías especializadas, sindicatos policiales, jueces de violencia sobre la mujer y abogados, las incidencias en este sistema de dispositivos telemáticos han derivado en sobreseimientos provisionales, absoluciones de agresores y en una "grave desprotección de las víctimas".

"Desde el PP denunciamos que la gestión de esta crisis por parte del Ministerio de Igualdad ha sido claramente insuficiente", ha manifestado, tras advertir que el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial ya alertó del riesgo de adjudicar el contrato a empresas "sin experiencia suficiente".

La diputada ha reprochado además que el Ministerio de Igualdad "haya intentado minimizar el problema hablando de incidencias puntuales, cuando en realidad se ha prolongado durante meses y se han puesto en riesgo miles de mujeres".

Martínez Labella ha subrayado que "la situación es gravísima y a día de hoy seguimos sin que se haya producido ninguna dimisión". En este sentido, ha apuntado que "la credibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez está en entredicho y no se puede exigir a las víctimas que confíen en un presidente y en unos ministros que las han abandonado con dispositivos que fallan, mientras el Gobierno además está manchado por escándalos de naturaleza sexual que agravan aún más la sensación de desprotección e impunidad".

Por ello, ha manifestado que los alcaldes y concejales socialistas "tendrán que votar en los plenos si apoyan o no reprobar a la ministra de Igualdad y exigir su cese inmediato como máxima responsable de la gestión de este sistema".