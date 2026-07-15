PP-A ve una "vergüenza" que Montero haya querido "romper el consenso" entre administraciones" ante el incendio

El portavor del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha considerado este miércoles una "vergüenza" la actitud de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ante el trágico incendio de Los Gallardos (Almería), ya que ha pretendido "romper el consenso" entre las administraciones.

En rueda de prensa, Martín ha recalcado que Montero "ha venido a romper el consenso en torno a algo tan dramático como un incendio que se ha llevado trece vidas por delante" y ante el que se ha puesto de manifiesto la cooperación entre el Gobierno central y la Junta, que han ido "de la mano en la lucha" contra el fuego.

Sin embargo, según ha dicho, Montero ha tratado de "romper" ese consenso, con unas declaraciones "intentando sembrar dudas en torno a la gestión de la emergencia y al dispositivo, convirtiéndose en el Oscar Puente (ministro de Fomento y Movilidad Sostenible) de Andalucía".

"Para eso ha quedado la señora Montero, para ser la Oscar Puente de Andalucía, y me parece lamentable", ha expresado Toni Martín, quien ha añadido que entiende que la dirigente del PSOE-A "no encuentra su sitio en Andalucía y que esté más pendiente de en qué momento se va a ir que de otra cosa", pero lo mejor que podría hacer "es callarse, antes de seguir diciendo cosas tan lamentables".

Ha censurado la actitud "casi antisistema" del PSOE-A con María Jesús Montero al frente, uniéndose "a partidos radicales de izquierda en su estrategia, que no conduce a nada positivo, ni creo que para ellos, ni por supuesto para Andalucía".