Premian a una empresa de Almería por el uso "pionero" de sírfidos como polinizadores manejados en semillas

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Polyfly ha sido una de las tres empresas distinguidas en los premios Innovaction Stage durante el Congreso Euroseeds 2025 celebrado en Edimburgo, en su caso, por el uso "pionero" de sírfidos como polinizadores manejados como alternativa complementaria a abejas y abejorros para mejorar la productividad y la calidad en la producción de semilla.

La compañía, que tiene sede en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), ha sido reconocida con el segundo en estos galardones que reconocen las propuestas "con mayor potencial para transformar la industria de la semilla en Europa", según han trasladado en una nota.

La propuesta de la mercantil, basada en el uso de esta familia de dípteros polinizadores ampliamente presentes en ecosistemas naturales, "combina eficiencia, resiliencia operativa y sostenibilidad", lo que permite "mejorar el cuajado, la germinación y el peso de las semillas en distintas variedades de cultivos y en distintos sistemas de producción".

"Diversos estudios sitúan a los dípteros, entre ellos los sírfidos, como el segundo grupo de insectos polinizadores más relevante a escala mundial, tras las abejas, y destacan su papel en cultivos agrícolas y ecosistemas manejados", han explicado desde la empresa liderada y confundada por el CEO Marc Vaez-Olivera.

La solución desarrollada por empresa integra dos soluciones de polinización natural alto rendimiento diseñadas para actuar de forma independiente o para complementar a abejas, abejorros y otros polinizadores. "Lo hacen aportando flexibilidad y resiliencia frente a déficits de polinización en distintos sistemas de producción, bien en invernadero, bajo malla, túnel o campo abierto", han detallado.

"Este reconocimiento valida años de trabajo junto al sector para convertir a los sírfidos en una herramienta de polinización fiable, escalable y sostenible", ha comentado Vaez-Olivera, quien ha mostrado su interés por ayudar "a mejorar el rendimiento y la calidad de las semillas, asegurando al mismo tiempo una cadena de suministro más robusta y menos expuesta a perturbaciones que puedan afectar la disponibilidad de polinizadores".

Celebrado del 19 al 22 de octubre de 2025 en el Edinburgh International Conference Centre (EICC), el Euroseeds Congress constituye el principal encuentro anual del sector europeo de la semilla, que reúne cada año a las empresas líderes, pymes, 'startups' y centros tecnológicos.

El máximo galardón fue para la empresa alemana phenoLytics, compañía especializada en tecnologías avanzadas de fenotipado 3D y 4D mediante rayos X y láser, mientras que el tercer puesto recayó en la sueca Cgrain, dedicada a automatizar la inspección visual de granos utilizando inteligencia artificial para analizar y clasificar semillas de manera precisa y objetiva.